Trump afirmă că el ține închisă strâmtoarea Ormuz și că SUA nu știu „cine este liderul în Iran” / Întrebarea „stupidă” care l-a enervat

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că nu intenționează să folosească arma nucleară împotriva Iranului, în cadrul unei discuții cu presa în Biroul Oval, scriu AFP, CNN și Sky News.

„Nu, nu aș folosi-o. Nimeni nu ar trebui să aibă vreodată posibilitatea de a folosi arme nucleare”, a spus președintele american, căruia o jurnalistă i-a adresat înrebarea dacă ia în considerare folosirea bombei atomice în Iran.

„Nu avem nevoie de asta. De ce pui o întrebare atât de stupidă? De ce aș folosi arma nucleară când i-am decimat, într-un mod foarte convențional?”, a reacționat Trump.

Afirmațiile lui Trump de acum două săptămâni, potrivit cărora „o întreagă civilizație va pieri în această seară” dacă Iranul nu ajunge la un acord, i-au determinat pe unii dintre criticii săi să se întrebe în mod public dacă se referea la un atac nuclear. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui armistițiu înainte ca liderul american să-și pună amenințarea în aplicare.

Acum, tensiunile continuă să crească în Strâmtoarea Ormuz, iar președintele a ordonat Marinei SUA să „tragă și să distrugă” orice ambarcațiuni iraniene care amplasează mine pe această rută maritimă vitală pentru aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate.

„Eu sunt cel care a ținut Strâmtoarea Ormuz închisă”, spune Trump

Donald Trump a susținut apoi că Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă din propria lui inițiativă.

„Vom deschide strâmtoarea”, le-a spus el reporterilor de la Casa Albă.

„În acest moment, o ținem închisă. Avem control total asupra strâmtorii. „Ei (iranienii, n.r.) ar fi deschis-o de acum trei zile. Au venit la noi și ne-au spus: «Vom fi de acord să deschidem strâmtoarea»”, a susținut el.

„Toți oamenii mei sunt fericiți, cu excepția mea”, a adăugat președintele american.

Dacă strâmtoarea ar fi deschisă acum, Iranul ar câștiga 500 de milioane de dolari pe zi, a mai susținut Trump.

„Eu sunt cel care a ținut-o închisă”, a insistat el. „Se va deschide când ei (iranienii, n.r.) vor face o înțelegere”.

Deși Trump a început să susțină că deține controlul asupra redeschiderii Strâmtorii Ormuz, Iranul l-a contrazis anterior pe președintele american în această privință și a capturat două nave în strâmtoare săptămâna aceasta.

Teheranul a reinstituit în mod notabil blocada asupra căii navigabile pentru transportul maritim internațional după o scurtă redeschidere în timpul armistițiului, chiar dacă Trump susținuse că Teheranul „nu o va mai închide niciodată”.

Trump afirmă că SUA nu știu „cine este liderul în Iran”

Președintele Donald Trump a mai declarat joi că administrația lui nu știe cine este în prezent liderul în Iran.

„Întârzie lucrurile pentru că ei… noi nu știm cu cine să negociem”, le-a mai spus Trump jurnaliștilor, în Biroul Oval, asigurându-i totuși că nu va mai dura „mult” până când războiul se va încheia.

„Ei știu cine este liderul acestei țări. Noi nu știm cine este liderul în Iran”, a adăugat Trump.

„Pentru că, nu uitați, a avut loc o schimbare de regim. (Ayatollahul Ali Hosseini) Khameini nu mai este. A plecat spre pășuni mai verzi. A plecat, și toată echipa lui a plecat. Apoi a venit un al doilea grup. Toți au plecat. Și acum aveți al treilea grup, iar ei sunt puțin îngrijorați că vor pleca și ei”, a susținut el.

Trump refuză să ofere un termen pentru încheierea războiului: „Nu mă grăbiți”

De asemenea, președintele american a refuzat să precizeze cât timp ar fi dispus să prelungească războiul cu Iranul, spunându-le reporterilor de la Casa Albă: „Nu mă grăbiți”, atunci când a fost presat să ofere un termen-limită.

„Deci, am fost în Vietnam cam 18 ani, am fost în Irak mulți, mulți ani… Nu-mi place să spun Al Doilea Război Mondial, pentru că acela a fost unul mare, dar am fost patru ani și jumătate, aproape cinci ani în Al Doilea Război Mondial”, a adăugat Trump.

Președintele a indicat armistițiul în vigoare ca un semn promițător în negocieri, insistând: „Ne-am oprit puțin mai devreme, pentru că ei doreau să aibă puțină pace.”

„Ei vor să încheie un acord”, a spus președintele. „Am discutat cu ei, dar nici măcar nu știu cine conduce țara. Sunt în haos, sunt în haos, așa că ne-am gândit să le dăm o mică șansă să-și rezolve o parte din haosul lor.”

Apoi Trump a insistat încă o dată că nu simte nicio presiune să pună capăt rapid războiului, în ciuda termenului său inițial de patru până la șase săptămâni, subliniind incapacitatea Iranului de a exporta petrol în timpul blocadei navale în derulare.

„Nu vreau să mă grăbesc, știți, pentru că toate articolele spun: «Oh, Trump este sub presiunea timpului»”, a afirmat el. „Nu, nu – știți cine este sub presiunea timpului? Iranul, pentru că dacă nu reușesc să-și transporte petrolul, întreaga lor infrastructură petrolieră va exploda”.