Marina SUA a primit ordin „să tragă și să ucidă” în Strâmtoarea Ormuz, din partea lui Trump. Navele vizate

Președintele Donald Trump a anunțat joi că a ordonat Marinei SUA „să tragă și să distrugă orice ambarcațiune” care amplasează mine în Strâmtoarea Ormuz și că dragoarele americane lucrează „la o intensitate triplă” pentru a elimina toate minele din ape, pe măsură ce intensifică presiunea asupra Iranului pentru redeschiderea acestei rute maritime cruciale pentru comerțul mondial, scriu Reuters, AFP și CNN.

„Am ordonat Marinei Statelor Unite să tragă și să distrugă orice ambarcațiune, oricât de mică ar fi… care amplasează mine în apele Strâmtorii Ormuz”, a scris Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social.

„Nu trebuie să existe nicio ezitare. În plus, navele noastre de dragare a minelor curăță Strâmtoarea chiar în acest moment”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Luna trecută, Trump a afirmat, de asemenea, că armata americană va ataca orice navă care ar fi amplasat mine. Problema a revenit în centrul atenției pe măsură ce Trump negociază modalitățile de redirecționare a traficului maritim prin strâmtoare, pe fondul intensificării presiunilor economice globale.

Președintele SUA și secretarul apărării, Pete Hegseth, au afirmat în repetate rânduri că forțele navale ale Iranului, estimate la aproximativ 150 de nave, au fost distruse. Însă CNN a scris anterior că Garda Revoluționară Islamică a Iranului (IRGC) deține în continuare mijloace precum ambarcațiuni de mici dimensiuni.

Mesajul integral al lui Trump:

„Am ordonat Marinei Statelor Unite să tragă și să distrugă orice ambarcațiune, oricât de mică ar fi (toate navele lor de război, în număr de 159, se află pe fundul mării!), care amplasează mine în apele Strâmtorii Ormuz. Nu trebuie să existe nicio ezitare. În plus, dragoarele noastre curăță strâmtoarea chiar în acest moment. De aceea, ordon ca această activitate să continue, dar la un nivel triplat! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris președintele american.

Estimarea Pentagonului: Cât va dura deminarea Strâmtorii Ormuz

Deminarea Strâmtorii Ormuz ar putea dura șase luni, afectând transportul de hidrocarburi la scară mondială, a anunțat Pentagonul în timpul unei prezentări clasificate în Congresul Statelor Unite, a scris miercuri cotidianul The Washington Post.

Publicația americană a citat trei oficialități anonime conform cărora „parlamentarii au fost informați că este posibil ca Iranul să fi plasat cel puțin 20 de mine în Strâmtoarea Ormuz și în împrejurimi”, potrivit Agerpres.

Potrivit prezentării unui reprezentant al Pentagonului, „unele mine au fost puse în apă la distanță grație tehnologiei GPS”, ceea ce complică detectarea lor, în timp ce altele au fost ancorate de forțele iraniene cu ajutorul unor ambarcațiuni mici.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării american a calificat drept „inexacte” informațiile din The Washington Post.

Gardienii Revoluției, armata ideologică din Iran, au avertizat la jumătatea lunii aprilie cu privire la o „zonă periculoasă” de 1.400 de kilometri pătrați unde s-ar putea găsi mine.

Săptămână trecută, președintele american Donald Trump a afirmat că Teheranul, „cu ajutorul SUA, au retras sau sunt în curs de a retrage toate minele marine”. Informația nu a fost însă confirmată de către Teheran.

În ceea ce îi privește, armatorii rămân prudenți.

Mai multe țări non-beligerante s-au declarat pregătite pentru o „misiune neutră” de securizare a Strâmtorii Ormuz.

Calea navigabilă de o importanță strategică se află în centrul conflictului armat declanșat de loviturile israeliano-americane contra Iranului pe 28 februarie. O încetare a focului între Washington și Teheran a intrat în vigoare pe 8 aprilie.

Potrivit Iranului, navele trebuie să obțină o autorizație pentru a părăsi sau a intra în Golful Persic via Strâmtoarea Ormuz.

Teheranul, primele încasări din taxele de trecere

Teheranul a obținut primele încasări din taxa de trecere pe care a introdus-o pentru navele ce traversează Strâmtoarea Ormuz, a anunțat joi o înaltă oficialitate din parlamentul iranian.

În pofida încetării focului intrate în vigoare pe 8 aprilie, situația în regiunea Golfului Persic rămâne extrem de volatilă, Iranul blocând Strâmtoarea Ormuz, în timp ce SUA au impus o blocadă asupra porturilor iraniene începând din 13 aprilie.

Mai multe incidente s-au produs în regiune în ultimele zile.

„Primele venituri provenind din taxe de trecere a Strâmtorii Ormuz au fost depuse în contul Băncii Centrale”, a declarat Hamidreza Hajibabaei, vicepreședinte al parlamentului iranian, conform agenției de presă Tasnim.

Declarația a fost reluată și de alte media, care nu au oferit alte precizări.

Iranul nu a autorizat după 28 februarie decât trecerea unui număr foarte mic de nave prin Strâmtoarea Ormuz.

Pe 30 martie, presa stat iraniană a indicat că o comisie de securitate din parlament a aprobate acest proiecte de taxe, dar nu se știe dacă a avut loc un vot asupra propunerii.

Președintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Teheranului în scopul redeschiderii strâmtorii, în timp ce Iranul face din încetarea blocadei americane o condiție pentru revenirea la masa negocierilor în vederea soluționării durabile a conflictului.

Regatul Unit a găzduit în această săptămână o reuniune consacrată discutării proiectului de creare a unei misiuni conduse de Londra și Paris în vederea protejării navigației în Strâmtoarea Ormuz.