„Vom extrage cantități mari”. Țara pe al cărei petrol a pus ochii Trump

Președintele american Donald Trump le-a spus marți reporterilor, înaintea unei întâlniri cu prim-ministrul irakian Ali al-Zaidi, că Statele Unite vor încheia numeroase acorduri cu Irakul și vor importa cantități mari de petrol din această țară, informează Reuters.

„Irakul are un potențial imens datorită rezervelor sale de petrol… și vom încheia numeroase acorduri. Vom crea multe locuri de muncă pentru ambele țări și vom extrage cantități mari de petrol”, a spus Trump, fără a oferi detalii suplimentare.

„Se extrage mult petrol, iar companiile americane se ocupă de asta – în prezent, în mare parte companii americane”, a mai spus liderul american.

Al-Zaidi a ajuns la putere în aprilie cu sprijinul președintelui american, în timp ce Statele Unite fac presiuni asupra Bagdadului pentru a dezarma grupările proiraniene, acuzate de comiterea a sute de atacuri asupra infrastructurii americane din Irak în timpul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la sfârșitul lunii februarie.

Călătoria în SUA este prima vizită oficială în străinătate a lui Ali al-Zaidi de la preluarea mandatului.

Discuțiile dintre premierul irakian și președintele american se vor concentra pe „consolidarea relațiilor economice și a investițiilor”, în special în sectorul petrolului și energiei, a anunțat săptămâna trecută purtătorul de cuvânt al guvernului de la Bagdad, Haidar al-Aboudi, într-o conferință de presă, potrivit AFP.

În timpul vizitei lui de o săptămână, premierul irakian speră să atragă investitori, în condițiile în care țara are nevoie urgentă să-și relanseze economia, grav afectată de oprirea exporturilor de petrol din cauza ostilităților din regiune.

Monopolul de stat asupra armelor este o condiție prealabilă necesară pentru „asigurarea stabilității interne și atragerea investitorilor capabili să stimuleze economia”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Ali al-Zaidi a promis că va dezarma grupările proiraniene, deși unele facțiuni foarte puternice se opun.