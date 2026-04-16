Trump amenință că îl va demite pe președintele Fed, dacă acesta nu pleacă în mai

Jerome Powell alături de Donald Trump, când președintele SUA l-a nominalizat la șefia Fed în timpul primului său mandat, FOTO: Pablo Martinez Monsivais / Associated Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump a amenințat că îl va demite pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, dacă acesta nu se va retrage la sfârșitul mandatului său, în luna mai, scrie BBC.

Cei doi au fost implicați într-o dispută după ce Powell a refuzat să reducă rata dobânzii băncii centrale, în ciuda apelurilor repetate ale lui Trump.

Mandatul lui Powell expiră pe 15 mai, dar acesta intenționează să rămână în funcție până când succesorul său, Kevin Warsh, va fi confirmat de Senat.

„În acest caz va trebui să-l concediez”, a declarat Trump pentru Fox Business, când a fost întrebat despre planurile lui Powell de a rămâne în funcție.

„M-am abținut să-l concediez. Am vrut să-l concediez, dar urăsc să fiu un personaj controversat”, a spus Trump.

Thom Tillis, un senator republican influent din comisia care supraveghează nominalizările pentru președinția Rezervei Federale, a amenințat că va bloca confirmarea lui Warsh. Dacă Warsh nu este confirmat înainte de expirarea mandatului lui Powell, acesta intenționează să rămână temporar în funcție.

„Asta prevede legea. Asta am făcut și noi în mai multe rânduri”, a spus Powell.

Tillis l-a avertizat pe Trump că nu va permite numirea lui Warsh decât dacă este abandonată ancheta penală asupra lui Powell, legată de renovarea clădirii Rezervei Federale.

Liderul majorității republicane din Senat, John Thune, a declarat miercuri că Departamentul de Justiție ar trebui să încheie ancheta asupra lui Powell.

„Cred că este în interesul tuturor să încheiem ancheta”, a spus Thune.

Un alt senator republican din comisia bancară, Mike Rounds, a declarat miercuri reporterilor de la Capitoliu că ancheta „nu servește scopului nostru”.

Trump a spus că speră că Tillis va renunța la opoziția față de numirea lui Warsh , adăugând că nu este pregătit să se anuleze ancheta privind Powell.

El a declarat pentru Fox Business: „Nu credeți că trebuie să aflăm ce s-a întâmplat acolo? Eu trebuie să aflu”.

Întrebat miercuri despre comentariile lui Trump, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că este „foarte optimist” că Warsh va fi confirmat înainte de 15 mai.

Vorbind la o conferință de presă la Casa Albă, el a declarat: „Sunt sigur că senatorul Tillis vrea să facă tot ce e mai bun pentru Rezerva Federală, pentru poporul american”.

„A spus public că Kevin Warsh este un candidat excelent pentru funcția de președinte, așa că haideți să trecem la audieri și să vedem unde ne aflăm.”

Trump l-a acuzat pe Powell că a gestionat greșit renovarea Rezervei Federale, cheltuind miliarde de dolari pentru un proiect despre care a sugerat că ar fi putut fi realizat cu zeci de milioane.

Anterior, el l-a etichetat pe Powell drept „idiot” și a susținut că „face o treabă proastă” după ce apelurile sale repetate de reducere a ratelor dobânzii au fost ignorate.

Piețele bursiere și dolarul american au scăzut după ce au apărut în 2025. Trump a abordat ideea de a-l concedia pe Powell.

Președintele SUA a negat rapid că avea de gând să-l demită, adăugând: „Este foarte puțin probabil, cu excepția cazului în care trebuie să plece din cauza unei fraude”. Dacă Trump l-ar demite pe Powell, ar fi o premieră când un președinte al Rezervei Federale este demis.

Trump l-a numit pe Powell la conducerea Rezervei Federale în timpul primului său mandat, în 2017, lăudându-i „conducerea constantă, judecata sănătoasă și expertiza în politici”.