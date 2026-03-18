Trump amenință că SUA ar putea renunța la eforturile de deblocare a strâmtorii Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, susține o conferință de presă cu jurnaliștii la Casa Albă, la Washington, DC, SUA. Foto: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Donald Trump a criticat din nou miercuri refuzul aliaților Statelor Unite de a contribui la securizarea strâmtorii Ormuz, o rută strategică blocată de Iran în urma atacurilor americano-israeliene, şi a lăsat să planeze ameninţarea unei dezangajări a Washingtonului în strâmtoare, relatează AFP.

Președintele american este de câteva zile foarte iritat de refuzul principalilor aliați ai Washingtonului din cadrul NATO, printre care Franţa şi Marea Britanie, de a ajuta Statele Unite să redeschidă această strâmtoare prin care, înainte de război, tranzitau aproape 20% din petrolul brut mondial şi din gazul natural lichefiat. Paralizia aproape totală a strategicei strâmtori Ormuz a făcut ca preţurile petrolului să crească vertiginos în ultimele două săptămâni.

Miercuri, Donald Trump a amenințat că Statele Unite ar putea renunța la eforturile de deblocare a strâmtorii Ormuz.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am «termina» cu ce a mai rămas din statul terorist iranian și am lăsa țările care o folosesc – noi nu – să fie răspunzătoare pentru așa-zisa «strâmtoare»? Asta i-ar face pe unii dintre «aliații» noștri pasivi să se miște, și repede!!!”, a scris liderul de la Casa Albă pe rețeaua sa Truth Social.

Trump solicitase luni asistenţa marilor puteri mondiale pentru a garanta securitatea strâmtorii. Marţi, el a calificat drept „o greşeală cu adevărat stupidă” refuzul multor ţări NATO de a acorda asistenţă Statelor Unite şi a asigurat că, în cele din urmă, ajutorul lor nu este necesar.

În acelaşi timp, armata americană a lovit cu bombe anti-buncăr depozite iraniene de rachete situate în apropierea strâmtorii Ormuz.