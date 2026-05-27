Trump amenință că va „pulveriza” Omanul, un aliat al SUA, într-o aparentă nouă confuzie

Donald Trump a amenințat miercuri că va „pulveriza” Omanul, un aliat al Statelor Unite, confundând, aparent, sultanatul din Peninsula Arabică cu Iranul, scrie AFP.

Președintele american a confundat, de asemenea, Iranul cu Venezuela în timpul aceleiași intervenții publice, cu ocazia desfășurării unei ședințe a consiliului de miniștri la Casa Albă.

„Vom supraveghea zona, dar nimeni nu o va controla (strâmtoarea Ormuz). Aceasta face parte din negocierile pe care le purtăm. Ei (iranienii, n.r.) ar vrea să o controleze. Nimeni nu o va controla. Este vorba de ape internaționale, iar Omanul se va comporta ca ceilalți sau va trebui să-i pulverizăm”, a amenințat el.

El a răspuns asftel când a fost întrebat despre un eventual control, în viitor, asupra strategicei strâmtori Ormuz de către Oman și Iran, un scenariu pe care l-a respins.

Strâmtoarea va rămâne „deschisă tuturor”, a promis președintele republican.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere cu privire la declarația lui Trump referitoare la Oman, notează agenția Reuters. Nici ambasada Omanului la Washington nu a răspuns unei solicitări similare.

Miliardarul în vârstă de 79 de ani a mai spus, în cadrul acestei ședințe de consiliu de miniștri transmisă la televiziune, că economia americană rămâne înfloritoare „în ciuda conflictului cu Venezuela, care nu mai are marină, care nu mai are forțe aeriene”.

Liderul de la Casa Albă folosește de obicei această descriere – despre o țară distrusă din punct de vedere militar – pentru a se referi la Iran.

Nu este prima dată când Donald Trump confundă numele țărilor.

De exemplu, a vorbit deja despre Albania în loc de Armenia sau a menționat Islanda în loc de Groenlanda.