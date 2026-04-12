Trump amenință China cu taxe vamale de 50% dacă ajută militar Iranul

Donald Trump a amenințat duminică China, unul dintre principalii parteneri comerciali ai Statelor Unite, cu taxe vamale de 50% asupra mărfurilor sale, în care Beijingul ar oferi sprijin militar Iranului în războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

„Dacă sunt prinși făcând asta, vor fi supuși unor taxe vamale de 50%, ceea ce este enorm”, a declarat președintele american la postul de televiziune Fox News.

Donald Trump urmează să se deplaseze la Beijing în perioada 14-15 mai, unde se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, după ce a amânat un summit anterior din cauza acestui război.

Reacția liderului de la Casa Albă vine în contextul relatărilor din presă potrivit cărora agențiile de informații americane cred că China se pregătește să livreze noi sisteme de apărare aeriană Iranului în următoarele câteva săptămâni.

Asta au declarat zilele trecute pentru CNN trei persoane familiarizate cu evaluările recente ale serviciilor secrete. Conform postului citat, există indicii potrivit cărora Beijingul încearcă să direcționeze transporturile prin țări terțe pentru a le ascunde originea.

Beijingul se pregătește să transfere sisteme de rachete antiaeriene lansate de la umăr, cunoscute sub numele de MANPAD, a afirmat CNN.

Ar fi o mișcare provocatoare, având în vedere că Beijingul a afirmat că a contribuit la negocierea fragilului acord de încetare a focului dintre Iran și SUA la începutul acestei săptămâni.

Iar Iranul ar putea folosi încetarea focului ca o oportunitate de a-și reface stocurile de anumite sisteme de armament cu ajutorul unor parteneri străini cheie, a mai scris CNN.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a declarat: „China nu a furnizat niciodată arme niciunei părți implicate în conflict; informațiile în cauză sunt neadevărate”.

„În calitate de mare putere responsabilă, China își îndeplinește în mod consecvent obligațiile internaționale. Îndemnăm partea americană să se abțină de la acuzații nefondate, de la stabilirea unor legături în mod răuvoitor și de la practicarea senzaționalismului; sperăm că părțile implicate vor depune mai multe eforturi pentru a contribui la reducerea tensiunilor”, a adăugat acesta.