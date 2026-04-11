China se pregătește să trimită armament Iranului, cred serviciile secrete americane. Ce sisteme ar urma să fie livrate

Agențiile de informații americane cred că China se pregătește să livreze noi sisteme de apărare aeriană Iranului în următoarele câteva săptămâni, au declarat pentru CNN trei persoane familiarizate cu evaluările recente ale serviciilor secrete.

Postul de televiziune a afirmat că există indicii potrivit cărora Beijingul încearcă să direcționeze transporturile prin țări terțe pentru a le ascunde originea, notează Reuters.

Beijingul se pregătește să transfere sisteme de rachete antiaeriene lansate de la umăr, cunoscute sub numele de MANPAD, a afirmat CNN.

Ar fi o mișcare provocatoare, având în vedere că Beijingul a afirmat că a contribuit la negocierea fragilului acord de încetare a focului care a pus capăt războiului dintre Iran și SUA la începutul acestei săptămâni.

De asemenea, președintele Donald Trump urmează să viziteze China la începutul lunii viitoare pentru discuții cu președintele chinez Xi Jinping.

Iranul ar putea folosi încetarea focului ca o oportunitate de a-și reface stocurile de anumite sisteme de armament cu ajutorul unor parteneri străini cheie.

Un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a declarat: „China nu a furnizat niciodată arme niciunei părți implicate în conflict; informațiile în cauză sunt neadevărate.”

„În calitate de mare putere responsabilă, China își îndeplinește în mod consecvent obligațiile internaționale. Îndemnăm partea americană să se abțină de la acuzații nefondate, de la stabilirea unor legături în mod răuvoitor și de la practicarea senzaționalismului; sperăm că părțile implicate vor depune mai multe eforturi pentru a contribui la reducerea tensiunilor”, a adăugat acesta

Afirmațiile surselor CNN vin în contextul în care SUA și Iranul urmează să desfășoare sâmbătă negocieri la nivel înalt în Islamabad, capitala Pakistanului, în căutarea unor soluții pentru a pune capăt războiului care durează de șase săptămâni.

