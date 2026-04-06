Trump amenință cu distrugerea Iranului în scurt timp. „Acea noapte ar putea fi chiar mâine seară”

Președintele SUA Donald Trump a lansat un nou avertisment pentru Iran afirmând că țara ar putea fi distrusă într-o singură noapte, poate chiar în cursul nopții de mâine. Trump a făcut această afirmație în cursul conferinței de presă în care a prezentat filmul salvării unor piloți americani de pe teritoriul iranian.

„Iranul poate fi distrus într-o singură noapte, iar aceasta poate fi chiar noaptea de mâine”, a declarat Donald Trump..

Președintele a reluat afirmațiile legate de bunul mers al războiului și de comportamentul armatei în cursul intervenției în Iran, despre care a spus că este „incredibil de bun”.

„Într-o demonstrație uluitoare de îndemânare și precizie letală, armata americană a intervenit în zonă, zonă reală, a angajat inamicul, a salvat ofițerul blocat și a distrus toate amenințările”, a spus Trump.

Acesta a precizat că a dat ordin ca cei doi americani să fie salvați cu toate mijloacele necesare. „Nu lăsăm niciun american în urmă”, a comentat Donald Trump.

Intervenția a fost îngreunată de faptul că unul dintre aviatorii care au fost nevoiți să se catapulteze era rănit și sângera puternic. În plus, echipajele de salvare s-au aflat sub foc puternic, unul dintre elicopterele implicate având găuri lăsate de gloanțe.

„A fost o lovitură norocoasă că i-am adus înapoi pe amândoi. Este o operațiune fără precedent în istoria militară (…) Așteptau uzi, lângă o fermă, în nisip ud. Au venit unul după altul, eram puțin îngrijorat dacă nu vin repede și să ieșim de acolo repede”, a relatat Trump.