Trump amenință cu o „acțiune în justiție majoră” împotriva șefului Rezervei Federale

Președintele american Donald Trump, nemulțumit de deciziile băncii centrale a Statelor Unite (Rezerva Federală – Fed) și de costurile renovării sediului acesteia, a amenințat marți că va autoriza o „acțiune în justiție majoră” împotriva directorului instituției, Jerome Powell, relatează AFP.

„Am de gând să autorizez o acțiune majoră în justiție împotriva lui Powell, din cauza muncii oribile și evident incompetente pe care a depus-o în gestionarea” lucrărilor de renovare a sediului Fed din Washington, a scris președintele SUA pe platforma sa Truth Social.

De luni de zile, Donald Trump își manifestă public nerăbdarea tot mai mare față de instituția monetară.

El îl cataloghează drept un „idiot” pe președintele Fed — pe care el însuși l-a numit în această funcție în timpul primului său mandat la Casa Albă —, îi îndeamnă pe ceilalți bancheri centrali să îl destituie, susține în mod repetat că vrea să îl demită, iar la sfârșitul lunii trecute a efectuat chiar o vizită surpriză la șantierul de renovare a sediului instituției din Washington, lucrări pe care Trump le consideră prea costisitoare.

Episodul a dat naștere unei scene larg mediatizate: Donald Trump și Jerome Powell stând unul lângă altul, purtând căști de protecție.

Powell clatină din cap a dezaprobare și își pune ochelarii de vedere când președintele american îi arată un document conform căruia costurile lucrărilor au crescut la 3,1 miliarde de dolari. El îl corectează imediat pe președinte, precizând că Fed estimează costurile la 2,5 miliarde de dolari.

Dar, în mesajul său de marți, Donald Trump deplânge din nou un cost de „3 miliarde de dolari pentru un șantier care ar fi trebuit să coste 50 de milioane”, potrivit lui.

El repetă, de asemenea, că Jerome Powell „trebuie să reducă IMEDIAT ratele dobânzilor”.

De altfel, Powell se află în vizorul lui Trump pentru că a refuzat să reducă dobânzile şi nu a respectat dictatele acestuia. Preşedintele l-a numit public „prost”, „cu IQ scăzut” sau „nesimţit”.

Jerome Powell – care reprezintă doar una dintre cele 12 voci din cadrul comitetului de politică monetară al Fed – are mandat să prezideze instituția până în mai 2026, dar poate rămâne în funcția de guvernator și mai mult timp, până în ianuarie 2028.

Donald Trump îi râvnește însă postul pentru a numi în loc o persoană mai apropiată de viziunea sa.

Președintele american este deja pe punctul de a numi unul dintre principalii săi consilieri economici, Stephen Miran, în cadrul Fed, după demisia unei guvernatoare.