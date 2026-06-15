Trump amenință cu taxe vamale de 100% produsul-simbol al economiei franceze și îi transmite un avertisment lui Macron

Cu o zi înainte să ajungă în Franța, președintele SUA cere guvernului de la Paris să renunțe la o taxă aplicată companiilor din domeniul tehnologiei și amenință că va suprataxa vinul francez, scriu AFP și Reuters.

Donald Trump a amenințat că va impune o taxă vamală de 100% importurilor de vin francez, dacă Parisul nu elimină taxa pe serviciile digitale aplicată companiilor din domeniul tehnologiei, potrivit unor declarații făcute luni pentru New York Post.

Președintele Statelor Unite a declarat că i-a cerut lui Emmanuel Macron „să nu impoziteze companiile americane”, potrivit articolului, citat de AFP.

„Dacă o vor face, nu voi avea altă opțiune decât să impun o taxă de 100% asupra tuturor șampaniilor și vinurilor provenite din Franța”, a declarat Trump.

Macron îl primește pe Trump

Franța a introdus în 2019 o taxă de 3% asupra veniturilor realizate pe teritoriul său de companiile tehnologice, inclusiv giganții americani precum Facebook, Amazon, Apple și Alphabet, compania-mamă a Google.

„Tot ce trebuie să facă (Macron) este să elimine această taxă, și nu va mai fi supus acestui tip de presiune”, a insistat Trump.

Amenințarea lui Trump a venit într-un moment tensionat al relațiilor SUA-UE și cu foarte puțin timp înainte ca Macron să-l găzduiască pe omologul său american luni, înainte de deschiderea summitului G7 de la Evian.

Temerile producătorilor francezi

În Franța, Federația Exportatorilor de Vinuri și Băuturi Spirtoase (FEVS) a făcut apel „la responsabilitate și la menținerea unei relații comerciale echilibrate și constructive între Franța și Statele Unite, în interesul ambelor economii”.

„Sperăm că discuțiile din zilele următoare vor permite calmarea spiritelor”, a reacționat Gabriel Picard, președintele federației, solicitat de AFP.

„Acest conflict vizează aspecte care nu țin de domeniul nostru de competență, chiar dacă întreprinderile noastre ar putea suferi direct consecințele”, a spus acesta.

„În acest moment, nu dispunem de informații precise care să ne permită să înțelegem pe deplin contextul și amploarea sa. Această nouă amenințare este, în orice caz, o veste proastă pentru sectorul nostru, care se bazează în mare măsură pe exporturi”, a adăugat Picard.

Exporturi în scădere

În 2025, exporturile de băuturi alcoolice franceze către Statele Unite, prima piață a țării, au scăzut cu 21%, în special ca urmare a creșterii taxelor vamale de la 10% la 15%.

De două ori de la începutul celui de-al doilea mandat, Trump a amenințat cu taxe vamale de 200% importurile de vin francez, în special în ianuarie, în urma refuzului Franței de a se alătura „Consiliului pentru pace”, menit să rezolve conflictele internaționale.

Chestiunea taxelor digitale este importantă pentru președintele Statelor Unite, care se bucură de sprijinul ferm al mai multor șefi ai giganților din domeniul tehnologiei. Canada a trebuit să renunțe la această taxă anul trecut pentru a salva negocierile comerciale cu Washingtonul.

Susținătorii taxelor specifice aplicate marilor companii tehnologice susțin că obiectivul este de a le obliga să plătească impozite acolo unde își desfășoară activitatea.