Trump analizează cea mai nouă propunere a Iranului, dar lasă o umbră de îndoială. „Este cu siguranță o posibilitate”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că a fost informat cu privire la proiectul unui acord cu Iranul, dar că așteaptă formularea exactă a acestuia, avertizând totodată că există în continuare posibilitatea reluării atacurilor asupra țării în cazul în care Teheranul nu se comportă corespunzător, informează Reuters.

Situația dintre cele două țări se află încă într-un impas de la intrarea în vigoare a unui armistițiu pe 8 aprilie, după aproape 40 de zile de atacuri israeliano-americane asupra Iranului și de represalii ale Teheranului în regiune, notează AFP.

Un oficial militar iranian, Mohammad Jafar Asadi, a considerat sâmbătă că o reluare a războiului cu Statele Unite este „probabilă”, în condițiile în care negocierile directe de la Islamabad din 11 aprilie s-au dovedit a fi fără rezultat, divergențele rămânând puternice, de la strâmtoarea Ormuz până la problema nucleară.

Un înalt oficial iranian a declarat sâmbătă că o propunere a Teheranului respinsă până acum de Trump ar deschide traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz și ar pune capăt blocadei SUA asupra Iranului, lăsând discuțiile privind programul nuclear al țării pentru mai târziu.

Trump este sceptic

Întrebat despre propunerea Iranului înainte de a se îmbarca într-un zbor spre Miami la West Palm Beach, Florida, Trump a răspuns: „Mi-au spus despre conceptul acordului. Urmează să-mi prezinte textul exact acum.”

El a adăugat pe canalul său de pe Truth Social că nu-și poate imagina că propunerile ar fi acceptabile și că Iranul nu a plătit un preț suficient de mare pentru ceea ce a făcut.

Întrebat dacă ar putea relua atacurile asupra Iranului, Trump a răspuns: „Nu vreau să spun asta. Adică, nu pot spune asta unui reporter. Dacă se comportă necorespunzător, dacă fac ceva rău, vom vedea imediat. Dar este cu siguranță o posibilitate.”

Iranul spune că este pregătit pentru diplomație

Trump a afirmat în repetate rânduri că Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară și a declarat vineri că nu este mulțumit de ultima propunere iraniană, în timp ce ministrul de externe al Iranului a spus că Teheranul este gata pentru diplomație dacă SUA își schimbă abordarea.

Reuters și alte agenții de știri au relatat în ultima săptămână că Teheranul propunea redeschiderea strâmtorii înainte ca problemele nucleare să fie rezolvate.

Oficialul a confirmat că acest nou calendar a fost acum prezentat într-o propunere formală transmisă Statelor Unite prin intermediul mediatorilor.

Trump a mai spus vineri că „din punct de vedere uman”, nu preferă acțiunea militară și le-a spus liderilor Congresului că nu are nevoie de permisiunea lor pentru a prelungi războiul dincolo de termenul stabilit de lege pentru acea zi, deoarece încetarea focului a „încheiat” ostilitățile.

Presiunile interne din SUA

Deși a afirmat în repetate rânduri că nu se grăbește, Trump se află sub presiune internă pentru a pune capăt controlului Iranului asupra strâmtorii, care a blocat 20% din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze și a determinat creșterea prețurilor la benzină în SUA.

Partidul Republican al lui Trump se confruntă cu riscul unei reacții negative din partea alegătorilor față de prețurile mai mari, atunci când țara va vota la alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului, în noiembrie.

Presa iraniană a anunțat că propunerea de 14 puncte a Teheranului includea retragerea forțelor americane din zonele din jurul Iranului, ridicarea blocadei, eliberarea activelor înghețate ale Iranului, plata de despăgubiri, ridicarea sancțiunilor și încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, precum și un nou mecanism de control pentru strâmtoare.

Israelul a lansat sâmbătă o nouă serie de atacuri în Liban care au provocat cel puțin trei morți în sudul țării, potrivit agenției oficiale de presă libaneze. Armata israeliană a afirmat că a vizat zeci de ținte ale grupării pro-iraniene Hezbollah.

Statele Unite și Israelul și-au suspendat campania de bombardamente împotriva Iranului în urmă cu patru săptămâni, dar nu par să se apropie de un acord pentru a pune capăt unui război care a provocat cea mai mare perturbare din istorie a aprovizionării globale cu energie, a agitat piețele mondiale și a stârnit îngrijorări cu privire la posibilitatea unei recesiuni economice globale mai ample.

Iranul blochează de mai bine de două luni aproape toate transporturile maritime din Golf, cu excepția celor proprii. Luna trecută, SUA au impus propriul blocaj asupra navelor provenite din porturile iraniene.

Discuțiile nucleare, împine pentru „o atmosferă mai propice”

Washingtonul a afirmat în repetate rânduri că nu va pune capăt războiului, care a dus la moartea a mii de oameni, fără un acord care să împiedice Iranul să obțină o armă nucleară, obiectivul principal invocat de Trump când a lansat atacurile în februarie, în mijlocul negocierilor nucleare. Iranul susține că programul său nuclear este pașnic.

Vorbind sub condiția anonimatului, un înalt oficial iranian a spus că Teheranul consideră că ultima sa propunere de a amâna negocierile nucleare pentru o etapă ulterioară reprezintă o schimbare semnificativă menită să faciliteze un acord.

Conform propunerii, războiul s-ar încheia cu o garanție că Israelul și Statele Unite nu vor mai ataca. Iranul ar deschide strâmtoarea, iar Statele Unite și-ar ridica blocada.

Discuțiile viitoare s-ar desfășura apoi cu privire la restricțiile impuse programului nuclear al Iranului în schimbul ridicării sancțiunilor, Iranul cerând ca Washingtonul să-i recunoască dreptul de a îmbogăți uraniu în scopuri pașnice, chiar dacă este de acord să-și suspende programul nuclear.

„În acest cadru, negocierile privind problema nucleară, mai complicată, au fost mutate în etapa finală pentru a crea o atmosferă mai propice”, a spus oficialul.

„Crize de panică”

În Iran, deși populația a reușit să revină la o oarecare normalitate datorită armistițiului, viața de zi cu zi este afectată de inflația care crește vertiginos, la fel ca șomajul, într-o țară deja slăbită de decenii de sancțiuni internaționale.

Amir, în vârstă de 40 de ani, a povestit e că își începe ziua „uitându-se la știri și la știrile despre execuții” . Justiția iraniană a anunțat sâmbătă spânzurarea a doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Israelului.

„Oamenii încearcă să reziste, dar se vede clar că sunt pe cale să se prăbușească”, a declarat el pentru AFP, povestind că are „crize de panică de șase ori pe zi”.