Trump, anunț despre rachetele cu rază lungă de acțiune, „indiferent de modul în care Ucraina le utilizează”. Președintele SUA acuză un fake news

Rachetă americană cu rază lungă de acțiune Tomahawk, lansată în cadrul unui test de pe portavionul USS Cape St. George, pe 23 martie 2023. FOTO: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Președintele american Donald Trump a afirmat miercuri că știrea potrivit căreia Statele Unite au aprobat utilizarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune pentru atacuri efectuate în adâncimea teritoriului Rusiei este falsă, adăugând că SUA „nu au nimic de-a face cu aceste rachete”, informează Reuters.

Publicația americană The Wall Street Journal (WSJ), citând din cadrul administrației de la Washington, a căror identitate nu a fost dezvăluită, a relatat miercuri că administrația Trump a ridicat restricția privind utilizarea de către Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații occidentali.

Trump a spus, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social, că informațiile din articolul WSJ privind „aprobarea de către SUA a folosirii de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei” sunt false.

„Articolul din Wall Street Journal privind aprobarea de către SUA a utilizării de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei este un FAKE NEWS! SUA nu au nimic de-a face cu aceste rachete, indiferent de proveniența lor sau de modul în care Ucraina le utilizează!”, a scris președintele american.

Trump nu vrea „o pierdere de timp”

Marți, liderul de la Casa Albă a spus că vrea să-l întâlnească pe președintele rus Vladimir Putin doar atunci când se poate aștepta un summit productiv, dar nu a confirmat direct știrile din mass-media care sugerează că o întâlnire planificată cu omologul său rus a fost suspendată sau amânată.

Întrebat de un reporter ce știe despre presupusa schimbare de planuri și dacă aceasta i-ar afecta poziția cu privire la o potențială vânzare de rachete de croazieră americane Tomahawk către Ucraina, Trump a răspuns: „Nu vreau să am o întâlnire irosită”.

„Nu vreau să pierd timpul, așa că voi vedea ce se întâmplă”, a adăugat Trump în Biroul Oval, potrivit agențiilor DPA și Agerpres.

El a menționat că nu a fost luată încă nicio decizie, dar nu este clar dacă s-a referit la o posibilă întâlnire cu Putin sau la chestiunea vânzărilor de rachete cu rază lungă de acțiune către Ucraina.

Trump a mai spus că va oferi un update în următoarele două zile și și-a reiterat opinia că liniile frontului din Ucraina ar trebui înghețate, în cadrul oricărui efort de a pune capăt conflictului.

Mai multe publicații americane relataseră anterior că întâlnirea planificată a lui Trump cu Putin la Budapesta pare din ce în ce mai incertă. Politico a scris, citând Casa Albă, că întâlnirea de la Budapesta nu mai este în lucru după ce șeful diplomației americane, Marco Rubio, a vorbit luni cu ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.

CNN a relatat de asemenea, citând surse de la Casa Albă, că summitul ar putea fi amânat, o întâlnire preliminară între Rubio și Lavrov – considerată un pas cheie înainte de întâlnirea președinților – fiind suspendată. Și NBC News a consemnat că discuția de luni a fost „productivă”, dar că oficialii consideră că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru negocieri de pace serioase. The Washington Post a relatat la rândul său că nu există planuri pentru o întâlnire în viitorul apropiat.

În ce-l privește, premierul ungar Viktor Orban a afirmat miercuri că pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin sunt încă în desfășurare, a scris Reuters.

Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto „se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”, a scris Orban, pe Facebook.

Zelenski: „Când Putin a auzit despre rachetele Tomahawk, a revenit la diplomație”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat miercuri că negocierile cu Rusia, care să aibă la bază actuala linie de contact și oferirea de garanții solide de securitate pentru Ucraina, constituie elemente-cheie ale unui proces de pace, după ce presa a relatat despre o nouă propunere europeană pentru un armistițiu în 12 puncte.

„Suntem dispuși să urmăm calea diplomatică, susținem încetarea focului. Suntem dispuși să recurgem la diplomație, dar nu să abandonăm anumite zone și să le predăm agresorului nostru”, a declarat Zelenski, într-o conferință de presă cu prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, la Linkoping (Suedia), când a fost întrebat despre acest subiect.

„Nu este vorba despre kilometri pătrați, ci despre căminele oamenilor noștri”, a subliniat liderul de la Kiev.

Zelenski a făcut referire la întâlnirea așa-numitei „Coaliții a Voluntarilor” (sau „Coaliția de Voință”) prevăzută să aibă loc vineri la Londra, și a dat de înțeles că acolo se va discuta respectiva propunere în 12 puncte.

„Trebuie să finalizăm garanțiile de securitate pentru Ucraina”, a subliniat el și a asigurat că Vladimir Putin are „voința personală” de a distruge și subjuga Ucraina, potrivit agenției spaniole de presă EFE.

De aceea, este necesar să primim garanții că agresiunea nu se va repeta, a mai spus Zelenski, făcând aluzie la un alt element-cheie al planului.

Zelenski a precizat că săptămâna trecută, în cadrul întâlnirii sale cu Donald Trump la Casa Albă, a discutat timp de două ore despre acest subiect.

„Problema este că nu vedem o disponibilitate din partea Rusiei”, a spus el, reiterând ceea ce i-a transmis lui Trump și a asigurat că eforturile diplomatice întreprinse de Moscova au ca unic scop întârzierea deciziilor pe care SUA și Europa le-ar putea adopta pentru a exercita presiuni la adresa ei.

Când „Putin a auzit despre posibilitatea ca SUA să furnizeze rachete Tomahawk” Ucrainei, el „a revenit la diplomație”, dar acum că această posibilitate a fost exclusă de Washington, dorința lui „s-a stins”, a adăugat Zelenski.