Europa și Ucraina pregătesc un plan de pace cu 12 puncte, care să pună capăt războiului. Ce a cerut Putin și ce urmează să primească Zelenski

Soldații ucraineni trag cu artileria pentru a ataca pozițiile rusești, în direcția orașului Torețk, din Donețk, Ucraina, pe 31 august 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Țările europene colaborează cu Kievul la o propunere în 12 puncte care să pună capăt războiului declanșat de Rusia de-a lungul liniilor actuale de luptă, plan prin care sunt respinse cererile reînnoite ale președintelui rus Vladimir Putin către SUA ca Ucraina să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, relatează marți Bloomberg News.

Un comitet de pace prezidat de președintele american Donald Trump ar supraveghea punerea în aplicare a planului propus, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

Odată ce Rusia va urma exemplul Ucrainei și va accepta un armistițiu, iar ambele părți se vor angaja să oprească avansul teritorial, propunerile prevăd returnarea în Ucraina a tuturor copiilor deportați și schimburi de prizonieri.

Conform planului, Ucraina va primi garanții de securitate, fonduri pentru repararea daunelor de război și o cale de aderare rapidă la Uniunea Europeană.

Sancțiunile împotriva Rusiei ar urma să fie ridicate treptat, deși aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele înghețate ale băncii centrale ar fi returnate numai după ce Moscova ar accepta să contribuie la reconstrucția postbelică a Ucrainei. Restricțiile ar fi reintroduse dacă Rusia și-ar ataca din nou vecinul.

Același plan prevede că Moscova și Kievul vor începe negocieri privind guvernarea teritoriilor ocupate, deși nici Europa, nici Ucraina nu vor recunoaște legal niciun teritoriu ocupat ca fiind al Rusiei, au precizat sursele citate de Bloomberg.

Până în prezent, Rusia a respins apelurile de a pune capăt luptelor de-a lungul liniilor existente, în ciuda pierderilor masive de vieți omenești în războiul care se află acum în al patrulea an.

Detaliile planului sunt în curs de finalizare și ar putea suferi modificări, au avertizat sursele, cerând ca identitatea lor să nu fie dezvăluită pentru că au oferit detalii din aceste discuții private. Orice propunere ar avea nevoie și de acordul Washingtonului, iar oficialii europeni ar putea merge într-o vizită în SUA în această săptămână, au mai spus sursele.

Trump: „Să se oprească acolo unde sunt”

Propunerea face ecou apelurilor lansate săptămâna trecută de Trump pentru înghețarea imediată a conflictului de-a lungul liniilor actuale, înainte de începerea negocierilor de pace.

În urma unei convorbiri telefonice cu Putin și a unei întâlniri la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele american a afirmat că Rusia și Ucraina ar trebui „să se oprească acolo unde sunt”.

„S-a vărsat destul sânge, iar granițele proprietăților au fost definite de război și curaj”, a spus el, într-o postare pe rețeaua de socializare Truth Social.

El și-a reiterat poziția într-o serie de comentarii făcute în fața reporterilor aflați la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, spunând că ambele părți ar trebui „să se oprească imediat pe linia frontului, să se întoarcă acasă, să înceteze uciderea oamenilor și să pună capăt conflictului”, adăugând că Moscova și Kievul pot discuta mai târziu despre teritorii.

Trump a mai anunțat că a acceptat să se întâlnească cu Putin la Budapesta în următoarele săptămâni. Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a purtat luni discuții telefonice cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, dar cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord privind o întâlnire pentru pregătirea summitului.

Kremlinul a încercat marți să tempereze așteptările privind o întâlnire rapidă între Putin și Trump.

„Munca ce ne așteaptă va fi dificilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției de știri Interfax. „Nici președintele Trump, nici președintele Putin nu au dat un calendar precis. Este nevoie de pregătiri, pregătiri serioase”, a adăugat Peskov.

Citește și Rusia temperează speranțele pentru un summit rapid Trump-Putin. Întâlnirea pregătitoare dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov nu a fost stabilită

Liderii europeni au transmis marți, într-o declarație comună, că „susțin cu tărie” încetarea imediată a războiului Rusiei în Ucraina, în conformitate cu pozițiile existente, pentru a permite începerea negocierilor de pace.

Aliații Ucrainei din așa-numita „Coaliție a Voluntarilor” (sau „Coaliția de Voință”) se vor reuni vineri. La summitul liderilor Uniunii Europene de joi, de la Bruxelles, se vor discuta sancțiuni suplimentare împotriva Kremlinului, precum și ajutorul financiar pentru Ucraina prin utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse.

Deși Zelenski a criticat Budapesta ca loc de desfășurare a negocierilor din cauza poziției favorabile Rusiei pe care a avut-o până acum prim-ministrul ungar Viktor Orban, președintele ucrainean a spus că va participa la summitul de la Budapesta dacă va fi invitat.

„Ne-am apropiat de un posibil sfârșit al războiului, vă pot spune asta cu certitudine”, a declarat Zelenski reporterilor la Kiev, după vizita lui în SUA, de săptămâna trecută. „Asta nu înseamnă că se va termina cu siguranță, dar președintele Trump a realizat multe în Orientul Mijlociu și, profitând de acest val, vrea să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a adăugat liderul ucrainean.

Trump nu a menționat cererile Ucrainei privind o apărare antiaeriană mai puternică, sprijin energetic sau capacități de lovire pe distanțe lungi, după întâlnirea lui cu Zelenski de vineri.

Putin a cerut să primească întregul Donbas

În timpul discuțiilor, Trump l-a îndemnat cu insistență pe Zelenski să accepte rapid un acord și a subliniat punctele forte ale Rusiei, potrivit unor surse de la Washington. Oficialii americani prezenți au sugerat posibilitatea ca Ucraina să facă concesii teritoriale pentru a permite încheierea unui acord, au adăugat sursele.

Președintele ucrainean a transmis, într-o declarație publicată în weekend, că războiul ar trebui înghețat de-a lungul liniilor actuale de luptă înainte ca cele două părți să poată intra în negocieri de pace.

„Dacă vrem să oprim acest război și să mergem la negocieri de pace urgent și într-un mod diplomatic, trebuie să rămânem unde suntem, să nu-i dăm nimic în plus lui Putin”, a spus el într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press”, de la NBC, difuzat duminică.

Aliații Ucrainei nu au văzut niciun semn că Putin s-ar îndepărta de cererile sale maximaliste, a declarat un înalt oficial european. Singura schimbare pe care o văd europenii este la Trump, despre care aliații credeau că a ajuns la concluzia că este necesar să fie intensificată presiunea asupra Rusiei, dar care se pare că a dat din nou înapoi după cele mai noi discuții, cu Putin și Zelenski.

Președintele rus a reiterat cererea ca Ucraina să cedeze întreaga zonă estică a Donbasului în timpul convorbirii telefonice cu Trump de joi, potrivit surselor. Trupele ruse nu au reușit să ocupe în totalitate zona, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk, în mai mult de 11 ani de lupte, și probabil ar avea nevoie de ani întregi pentru a face acest lucru, dacă ar fi posibil.

Nu este clar dacă, în schimb, Moscova este dispusă să accepte concesii teritoriale în alte regiuni ucrainene, au precizat sursele. În plus față de peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal încă din 2014, și părți din Donbas, Rusia ocupă parțial și revendică regiunile Zaporojie și Herson din Ucraina.