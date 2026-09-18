Trump anunță că ia în calcul „anihilarea” Iranului. Urmează o decizie critică pentru cursul războiului

O întâlnire dintre președintele american și mai mulți lideri din Golf programată pentru săptămâna viitoare poate stabili următorul pas în război, scrie presa americană.

Președintele Donald Trump a declarat joi pentru site-ul american Axios că se află în pragul unui moment critic în războiul cu Iranul, fiind nevoit să decidă dacă va relua atacurile la scară largă în încercarea de a pune capăt conflictului.

„Am de luat o decizie importantă. Vreau să intervin și să-i anihilez sau nu? Este o decizie importantă. Cu mine se poate întâmpla orice”, a spus el.

Declarațiile sale vin înaintea unei întâlniri programate marți cu liderii a șase țări din Golf – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Oman – în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Întâlnirea ar putea contura următoarea fază a războiului, inclusiv dacă Washingtonul va face o nouă încercare diplomatică sau dacă va intensifica acțiunile militare. Dacă Trump dorește să reia operațiunile militare majore, ar avea nevoie de sprijinul aliaților săi regionali.

Ce urmează?

Președintele a afirmat de mai multe ori în ultimele zile că războiul se va încheia în curând.

Unii oficiali americani avertizează în același timp că conflictul a ajuns într-un punct nesustenabil și consideră că Trump ar putea reveni la operațiuni militare majore după alegerile din noiembrie, dacă până atunci nu se va ajunge la un acord.

Trump a precizat clar în interviu că dorește să profite de reuniunea de la ONU pentru a afla direct de la aliații regionali care vor fi următorii pași în război.

„Vreau să aflu unde se află și cum se descurcă. I-am protejat foarte mult”, a spus Trump.

Trump a refuzat să precizeze dacă va decide asupra direcției de urmat înainte sau după alegerile din noiembrie.

Lupta pentru deblocarea strâmtorii Ormuz

La începutul lunii august, Trump a amânat reluarea operațiunilor militare majore după ce Arabia Saudită și Qatarul și-au exprimat îngrijorarea că Iranul ar putea bombarda instalațiile petroliere și de gaze ale Arabiei Saudite în semn de răspuns.

De atunci, Trump a adoptat o abordare „discretă”: a suspendat negocierile cu Iranul, a lansat o nouă campanie de sancțiuni economice, a continuat blocada navală asupra porturilor iraniene și a concentrat eforturile armatei americane asupra redeschiderii Strâmtorii Ormuz și creșterii fluxului de petrol către piața energetică globală.

Armata americană a crescut semnificativ tranzitul navelor prin strâmtoare. Totuși, traficul este încă sub nivelurile dinainte de război, iar prețurile petrolului rămân ridicate.

O decizie trebuie luată în curând

Deocamdată, Trump și secretarul apărării Pete Hegseth au ordonat armatei să-și mențină nivelul de forțe în Orientul Mijlociu până la sfârșitul anului, spun oficialii americani, pentru a rămâne pregătiți pentru o potențială revenire la luptele pe scară largă.

Oficialii spun că Trump trebuie să decidă în curând asupra direcției de urmat, în parte deoarece armata SUA nu poate rămâne mult timp în actuala stare de așteptare.

Trump a declarat pentru Axios că este foarte mulțumit de faptul că blocada navală a împiedicat Iranul să-și exporte petrolul. „Nici o navă nu a mai ajuns în Iran de când am început. Au încercat și noi le-am aruncat în aer”, a spus el.

O strategie post-conflict

Președintele a adăugat că Iranul se află în contact direct cu SUA și a afirmat că iranienii doresc în continuare să ajungă la un acord.

Casa Albă lucrează, de asemenea, la o strategie postbelică care prevede un efort regional de a ține Iranul sub control, extinzând în același timp normalizarea relațiilor dintre Israel și vecinii săi.

Deși planul se află încă în primele etape de elaborare, acesta este menit să ghideze abordarea SUA în Orientul Mijlociu după încheierea războiului cu Iranul și în ultimii doi ani ai mandatului lui Trump.

Două evenimente majore pot influența în acest timp planificarea: alegerile din 27 octombrie din Israel și alegerile americane din SUA din noiembrie.