Trump anunță că va vinde avioane F-35 Arabiei Saudite. „Au fost aliaţi excelenţi”

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că intenţionează să aprobe vânzarea de avioane de vânătoare F-35 către Arabia Saudită, în ajunul vizitei prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, relatează AFP.

„Vom face asta, vom vinde avioane F-35”, le-a spus Donald Trump reporterilor, la Casa Albă, adăugând că saudiții „au fost aliaţi excelenţi”.

Prinţul moştenitor saudit, conducătorul de facto al regatului, soseşte la Washington cu scopul de a achiziţiona sisteme avansate de apărare aeriană şi antirachetă, precum şi aceste avioane F-35, pe care doar Israelul le deţine în prezent în Orientul Mijlociu.

Donald Trump şi-a reiterat recent dorinţa ca Arabia Saudită – o putere importantă din Orientul Mijlociu – să recunoască Israelul prin aderarea la Acordurile Abraham. Şi, potrivit publicației Axios, Israelul doreşte ca orice vânzare americană de avioane F-35 către Riad să fie condiţionată de această recunoaştere.