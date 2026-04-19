Trump anunță data următoarelor negocieri și ironizează blocada Iranului din Strâmtoarea Ormuz: „Ne ajută fără să știe”

Președintele american Donald Trump a acuzat Iranul că a încalcat acordul de încetare a focului prin manevrele făcute sâmbătă în Strâmtoarea Ormuz, despre care spune că fusese deja închisă de Statele Unite înainte de intervenția anunțată în acest sens de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) al Iranului.

Trump a anunțat că emisarii săi vor fi luni în capitala Pakistanului – țară care a acționat ca mediator – pentru „negocieri”.

„Iranul a decis să tragă gloanțe ieri în Strâmtoarea Ormuz – o încălcare deplină a acordului nostru de încetare a focului! Multe dintre ele au fost îndreptate spre o navă franceză și un cargou din Regatul Unit. Nu a fost frumos, nu-i așa? Reprezentanții mei merg la Islamabad, în Pakistan – Vor fi acolo mâine seară, pentru negocieri”, a declarat liderul Statelor Unite, duminică, într-o postare pe platforma sa de social media, Truth Social.

Iranul pierde „500 de milioane de dolari pe zi”, susține Trump

Donald Trump susține că Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu petrol și nu numai, fusese închisă de forțele americane înainte ca Iranul să anunțe o nouă blocadă acolo, precum și că închiderea provoacă pierderi financiare Teheranului, nu Washingtonului.

„Iran a anunțat recent că închide strâmtoarea, ceea ce este ciudat, pentru că blocada noastră a închis-o deja. Ne ajută fără să știe, iar ei sunt cei care pierd odată cu închiderea trecerii, 500 de milioane de dolari pe zi! Statele Unite nu pierd nimic. De fapt, multe nave se îndreaptă chiar acum spre SUA, Texas, Louisiana și Alaska, pentru a se încărca, mulțumită IRGC, care vrea să pozeze mereu în «tipul dur»!”, a amenințat Donald Trump.

Declarația președintelui american vine în contextul în care IRGC anunțase că blochează din nou Strâmtoarea Ormuz, începând de sâmbătă seară, din cauză că „inamicul american nu a ridicat blocada navală care vizează navele și porturile iraniene”. Anunțul a fost făcut la doar o zi după ce Teheranul spusese că strâmtoarea a fost redeschisă.

Duminică, MarineTraffic, un monitor al transporturilor maritime, a arătat că mai multe nave care păreau să intre în Strâmtoarea Ormuz au făcut cale întoarsă, aparent pentru că nu puteau să traverseze, potrivit The New York Times.

Trump, despre acordul propus de SUA: „Foarte corect și rezonabil”

Donald Trump, care a subliniat că „e timpul ca mașinăria de ucis a Iranului să înceteze”, a spus că Washingtonul propune Teheranului un acord „foarte corect și rezonabil”, fără să elaboreze.

„Oferim un acord foarte corect și rezonabil și sper să îl accepte, pentru că, dacă nu, Statele Unite le vor scoate din funcțiune fiecare centrală electrică și fiecare pod din Iran. Gata cu băiatul de treabă! Dacă nu vor accepta acordul, va fi o onoare pentru mine să fac ceea ce trebuie făcut, ceea ce ar fi trebuit făcut Iranului de către alți președinți, în ultimii 47 de ani”, a mai declarat președintele Donald Trump.

Teheranul amenință că va închide și Bab al-Mandeb

Ali Akbar Velayati, un oficial iranian de rang înalt, a amenințat din nou că forțele Teheranului ar putea bloca o a doua cale navigabilă critică, strâmtoarea Bab al-Mandeb de la Marea Roșie, aflată în apropierea unor zone din Yemen care sunt controlate de rebelii Houthi, aliații Iranului.

Președintele parlamentului iranian și negociatorul principal al Teheranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmase sâmbătă că s-au făcut unele progrese în discuțiile cu SUA, dar că părțile sunt încă departe de un acord final.

Orice acord, a spus oficialul iranian, va trebui implementat pas cu pas, prin acțiuni reciproce. El a adăugat că SUA trebuie „să câștige încrederea poporului iranian” și să renunțe la ceea ce acesta a descris drept abordări unilaterale și coercitive.