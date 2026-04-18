Blocadă iraniană în Strâmtoarea Ormuz. Condiția pusă Statelor Unite și navele care vor primi „prioritate”

Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC) ale Iranului vor bloca Strâmtoarea Ormuz începând de sâmbătă seară, conform anunțului făcut de forțele navale ale organizației. Totodată, un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru CNN că Teheranul „a decis să acorde prioritate” navelor care respectă „noile protocoale” și plătesc pentru tranzit.

Iranul anunțase vineri redeschiderea strâmtorii, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu țiței și nu numai, însă sâmbătă a reintrodus restricții de trecere, invocând „încălcări repetate ale încrederii” din partea Statelor Unite.

„Încălcând acordul de încetare a focului, inamicul american nu a ridicat blocada navală care vizează navele și porturile iraniene. Prin urmare, începând din această seară, Strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la ridicarea acestei blocade”, a declarat IRGC.

IRGC a îndemnat navele și pe proprietarii acestora să urmărească doar actualizările din Iran și susține că declarațiile președintelui SUA „nu au nicio credibilitate”.

Președintele parlamentului iranian și negociatorul principal al Teheranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat pentru presa de stat că blocada instituită de Statele Unite împotriva navelor și porturilor aeriene este o „decizie ignorantă și prost gândită”.

„Este imposibil ca alții să treacă prin Strâmtoarea Ormuz cât timp noi nu putem”, a spus Ghalibaf.

Iranul spune că va prioritiza trecerea navelor care plătesc

Un oficial iranian de rang înalt a declarat, sâmbătă, pentru CNN, că Teheranul va prioritiza trecerea navelor care plătesc pentru a tranzita Strâmtoarea Ormuz.

„Având în vedere limitarea numărului de nave cărora li se va permite să treacă, Iranul a decis să acorde prioritate acelor nave care răspund mai rapid la noile protocoale privind Strâmtoarea Ormuz și plătesc costurile serviciilor de siguranță și securitate”, a declarat oficialul.

El a descris măsura de prioritizare ca parte a eforturilor iraniene de gestionare a traficului maritim „în lumina noii ordini care guvernează această strâmtoare”.

Sâmbătă, India l-a convocat pe ambasadorul Iranului pentru a-i transmite „profunda îngrijorare” cu privire la ceea ce a descris drept „un incident grav”, în care două nave sub pavilion indian au fost atacate. TankerTrackers.com, o companie care monitorizează transporturile de petrol, a notat că două nave sub pavilion indian care navigau prin strâmtoare au făcut cale întoarsă, potrivit The New York Times.

Un observator maritim condus de Marina Britanică, United Kingdom Maritime Trade Operations, a declarat că a primit informații conform cărora un petrolier a fost atacat de două nave de luptă iraniene. O altă navă, una de tip container, a fost lovită de un „proiectil necunoscut”, a precizat acesta.