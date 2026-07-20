A noua noapte de foc. Trump anunță lovituri „foarte puternice” în Iran / Teheranul răspunde cu rachete și amenință Strâmtoarea Ormuz

SUA au ripostat în forță în Orientul Mijlociu după decesul a trei militari în Irak și Iordania, în timp ce Garda Revoluționară susține că a atacat aeronave americane și anunță explozia a două petroliere, potrivit CNN și The Guardian.

„I-am lovit din nou foarte puternic în această seară și am făcut asta în onoarea celor probabil trei mari patrioți”, a declarat Donald Trump reporterilor duminică seară, la întoarcerea sa la Washington după finala Cupei Mondiale.

Reacția liderului de la Casa Albă vine după ce Statele Unite au anunțat moartea a trei militari americani și dispariția unui al patrulea militar în regiune.

Luni dimineață, mai multe explozii au fost semnalate pe întreg teritoriul Iranului, după ce SUA au încheiat a noua noapte de atacuri. Mass-media de stat iraniană a anunțat că au fost semnalate explozii în Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr și Bandar Imam Khomeini.

La rândul său Teheranul susține că a lansat un nou val de rachete.

Petroliere atacate în Ormuz

Garda Revoluționară Iraniană afirmă că a atacat cu rachete balistice aeronave americane aflate pe aeroportul Aqaba din Iordania.

Reprezentanții de la Teheran susțin și că două petroliere au explodat și au fost imobilizate în sudul Strâmtorii Ormuz, după ce armata americană le-ar fi încurajat să utilizeze o rută nesigură.

Iranul a promis că „nici măcar o picătură” de petrol sau gaze nu va mai tranzita strâmtoarea dacă „agresiunea” SUA va continua.

Garda a avertizat că acest pasaj va rămâne nesigur pentru tranzitul produselor petrochimice și a transmis armatei americane să se pregătească pentru o „operațiune punitivă”.

În paralel, o navă a luat foc în Strâmtoarea Ormuz, în largul Omanului, conform agenției britanice Maritime Trade Operations, care citează autoritățile militare. Cauza incendiului nu a fost încă verificată, iar agenția a sfătuit pe platforma X ca navele să „traverseze cu prudență”.