Trump anunță noi taxe pentru un program de vize considerat vital de companiile de top din SUA

Președintele Donald Trump a semnat vineri un decret prin care impune o taxă de 100.000 de dolari pentru solicitarea vizelor H-1B ale angajaților înalt calificați, în cadrul unei noi măsuri privind imigrația, potrivit CNN.

„Avem nevoie de muncitori excelenți, iar această măsură garantează că asta se va întâmpla”, a declarat Trump din Biroul Oval, unde oficialii au explicat în detaliu modul în care măsura va stimula companiile să angajeze muncitori americani, oferind în același timp o cale de angajare a muncitorilor străini cu înaltă calificare în domenii specializate.

Măsura va restricționa intrarea în cadrul H-1B, o categorie de vize destinată cetățenilor străini angajați în „ocupații de specialitate”, care necesită calificări educaționale și profesionale specifice.

Susţinătorii H-1B, inclusiv miliardarul Elon Musk, fost apropiat al lui Trump, arată că aceste vize aduc în SUA angajaţi cu calificări de vârf, vitali pentru acoperirea lipsei de talente autohtone şi pentru menţinerea competitivităţii companiilor, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

După anunţul de vineri, Microsoft şi JPMorgan le-au recomandat angajaţilor lor care deţin vize H-1B să rămână pe teritoriul Statelor Unite, dacă se află acolo, sau să revină înainte de miezul nopţii de sâmbătă (04.00 GMT) dacă sunt în străinătate.

„Nu mai aduceți oameni să ne ia locurile de muncă”

În schimb, criticii vizelor H-1B afirmă că acestea permit firmelor să reducă salariile și să dea la o parte americanii care ar putea ocupa anumite posturi.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, fost director executiv al băncii de investiții Cantor Fitzgerald și un apropiat al președintelui Donald Trump, care a susținut în repetate rânduri, de-a lungul timpului, că lumea a tratat SUA cu lipsă de respect, a făcut declarații și referitor la vizele H-1B.

„Dacă aveți de gând să formați pe cineva, formați unul din absolvenții recenți ai excelentelor universități din întreaga noastră țară. Formați americani. Nu mai aduceți oameni să ne ia locurile de muncă”, a declarat el.

Într-un ordin separat, Trump a dispus, de asemenea, crearea unei căi de imigrare „gold card” care, potrivit lui, va accelera eliberarea vizelor pentru anumiți imigranți în schimbul unei taxe considerabile. Politica va accelera eliberarea vizelor pentru străinii care plătesc 1 milion de dolari SUA, permițând în același timp unei companii să plătească 2 milioane de dolari pentru a accelera procesul pentru un lucrător străin pe care îl sponsorizează.

Aceste măsuri reprezintă cele mai recente dintr-o serie de eforturi ale administrației de a combate imigrația și de a impune noi restricții severe asupra tipurilor de străini care au dreptul să intre în țară.

Cel mai mare beneficiar al H-1B

Numărul aşa-numiţilor angajaţi străini STEM, din domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicilor, care lucrează în SUA a crescut de mai mult de două ori din 2000 până în 2019, când ajuns la aproape 2,5 milioane, în timp ce creşterea totală a numărului de angajaţi STEM a fost de numai 44,5% în aceeaşi perioadă, arată un decret semnat vineri de Trump.

Cel mai mare beneficiar al vizelor H-1B este India, de unde provin 71% din cei care s-au încadrat în program. În prima jumătate a acestui an, Amazon și unitatea sa de tehnologie cloud, AWS, au obținut aprobarea pentru peste 12.000 de vize H-1B, iar Microsoft și Meta câte 5.000 fiecare.