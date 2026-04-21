Trump anunță prelungirea armistițiului cu Iranul. Până când / Decizia în privința blocadei navale

Președintele american Donald Trump a anunțat marți că va prelungi armistițiul cu Iranul până când Teheranul va prezenta o propunere pentru soluționarea definitivă a conflictului și până la încheierea megocierilor de pace, scriu Reuters, Sky News și CNN.

Liderul de la Casa Albă a mai anunțat că această prelungire a fost decisă şi la solicitarea Pakistanului.

„Având în vedere faptul că guvernul Iranului este grav divizat, ceea ce nu este deloc surprinzător, și la cererea mareșalului Asim Munir și a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a cerut să amânăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții lor vor putea veni cu o propunere unitară”, a scris Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua lui de socializare, Truth Social.

Președintele american a precizat că a ordonat armatei americane să „continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătită și capabilă”.

Trump a adăugat că armistițiul, care urma să expire în următoarele ore, „va fi prelungit până când propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul”.

Mesajul integral al lui Trump:

„Având în vedere faptul că guvernul Iranului este profund divizat – ceea ce nu este deloc surprinzător – și la cererea mareșalului Asim Munir și a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan, ni s-a solicitat să amânăm atacul asupra Iranului până când liderii și reprezentanții acestei țări vor reuși să prezinte o propunere comună. Prin urmare, am ordonat armatei noastre să continue blocada și, în toate celelalte privințe, să rămână pregătită și capabilă, și voi prelungi, așadar, încetarea focului până în momentul în care propunerea lor va fi prezentată și discuțiile vor fi încheiate, într-un fel sau altul. Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris președintele american, în mesajul său.

Puțin mai devreme în cursul serii de marți, The New York Times a relatat că deplasarea diplomatică a vicepreședintelui american JD Vance în capitala Pakistanului, Islamabad, unde urma să exercite presiuni asupra negociatorilor iranieni în vederea încheierii unui acord în chestiunea nucleară, a fost suspendată după ce Teheranul nu a răspuns la pozițiile de negociere ale Statelor Unite. NYT a citat un oficial american care cunoaște direct situația.

Vance urma să plece marți dimineață (ora SUA) spre capitala pakistaneză, unde se aștepta ca discuțiile să fie reluate miercuri – aceeași zi în care urma să expire fragilul armistițiu dintre Statele Unite și Iran. Fără un răspuns din partea Iranului, a spus oficialul citat de NYT, procesul diplomatic este, de fapt, întrerupt, deși plecarea nu a fost anulată oficial.

Călătoria diplomatică ar putea fi reluată în orice moment, cu aprobarea președintelui Donald Trump. Oficialii americani așteaptă, de asemenea, un semn clar că negociatorii iranieni au fost împuterniciți pe deplin să ajungă la un acord.

Incetitudine totală

Armistițiul de două săptămâni dintre Statele Unite și Iran urma să expire la miezul nopții GMT, a anunțat marți televiziunea de stat iraniană, până la anunțul președintelui american, pe fondul incertitudinii totale cu privire la faptul dacă va avea loc o nouă rundă de negocieri în Pakistan, la Islamabad, care să pună capăt definitiv războiului.

„Armistițiul se va încheia miercuri la ora 3:30 a.m., ora Teheranului (00:00 GMT)”, potrivit televiziunii iraniene.

Intrat în vigoare pe 8 aprilie, armistițiul urma teoretic să se încheie în cursul nopții de marți spre miercuri în Iran.

Luni, Donald Trump semănase îndoiala, afirmând că încetarea focului se va încheia cu o zi mai târziu, respectiv miercuri seară, ora Washingtonului. El a adăugat atunci, într-o declarație pentru Bloomberg, că este „foarte puțin probabil” să îl prelungească, potrivit agențiilor AFP și Agerpres.

Pakistanul, mediatorul în discuții, stabilise anterior un termen limită aproape exact același cu cel al Iranului, la zece minute după.

„Armistițiul expiră la ora 04:50 PST pe 22 aprilie”, a afirmat, într-o postare pe rețeaua de socializare X, ministrul informațiilor din Pakistan, Attaullah Tarar, referindu-se la ora locală, 23:50 GMT.

El a adăugat că încă așteaptă un răspuns din partea Iranului cu privire la trimiterea unei delegații la Islamabad pentru o nouă rundă de negocieri cu Statele Unite, subliniind că este de o importanță „esențială” ca Teheranul să participe.

La scurt timp după aceea, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a reiterat că „nu s-a luat încă nicio decizie finală” privind participarea Teheranului la discuții.

„Acest lucru nu se datorează indeciziei noastre, ci faptului că ne confruntăm cu mesaje și comportamente contradictorii, precum și cu acțiuni inacceptabile din partea Statelor Unite”, a adăugat Baghaei, referindu-se în special la blocada americană asupra porturilor iraniene.