Trump anunță retragerea Gărzii Naţionale din unele orașe americane

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că retrage trupele Gărzii Naționale din mai multe orașe americane, printre care Chicago și Los Angeles, după ce o hotărâre a Curții Supreme de săptămâna trecută i-a subminat autoritatea de a folosi trupele pentru menținerea ordinii publice, potrivit BBC.

„Vom reveni, probabil într-o formă mult diferită și mai puternică, când criminalitatea va începe să crească din nou”, a scris Trump pe Truth Social în ajunul Anului Nou.

Marți dimineață, administrația Trump și-a retras demersurile legale de a menține controlul asupra trupelor dislocate în Los Angeles. Săptămâna trecută, Curtea Supremă a decis că Trump nu poate folosi trupele din Chicago pentru aplicarea legii interne.

Declarația lui Trump a menționat și Portland, Oregon, dar nu și Washington DC, unde trupele rămân în patrulare.

„Retragem Garda Naţională din Chicago, Los Angeles şi Portland, deşi CRIMINALITATEA a fost redusă considerabil prin prezenţa acestor mari patrioţi în aceste oraşe şi asta NUMAI datorită acestui fapt”, a scris Trump pe Truth Social.

Decizia lui Trump de a ordona desfășurarea trupelor Gărzii Naționale în orașele conduse de democrați a declanșat o serie de procese judiciare care contestă autoritatea sa de a face acest lucru. Trupele se află în mod normal sub autoritatea guvernatorilor statelor.

Sute de soldați au fost trimiși la Chicago și Portland, dar nu au fost încă repartizați să patruleze străzile orașelor, deoarece contestările legale se desfășoară în instanță.

Trump a declarat că trupele sunt necesare pentru a aplica legea și a combate criminalitatea și imigrația ilegală. Criticii neagă necesitatea trupelor și îl acuză pe Trump că încearcă o represiune „autoritară”, care amenință democrația.

Curtea Supremă a SUA a blocat pe 23 decembrie încercarea lui Trump de a desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în Illinois, o hotărâre care a subminat argumentul său juridic pentru trimiterea soldaţilor în alte state.

Curtea a declarat că autoritatea preşedintelui de a prelua controlul federal asupra trupelor Gărzii Naţionale se aplică probabil numai în circumstanţe „excepţionale”.

„În această etapă preliminară, guvernul nu a identificat o sursă de autoritate care să permită armatei să execute legile în Illinois”, a susţinut majoritatea curţii într-o ordonanţă nesemnată.

Trump a început să desfăşoare trupe în iunie, pe fondul protestelor împotriva politicilor sale dure în materie de imigraţie, care au inclus eforturi de intensificare a expulzărilor. El a desfăşurat trupe şi în Washington şi a preluat controlul asupra poliţiei locale ca răspuns la ceea ce el a numit criminalitate galopantă, deşi statisticile locale privind criminalitatea indicau altceva.