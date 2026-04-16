Trump anunță un armistițiu de 10 zile în Liban

Președintele american Donald Trump a anunțat joi o încetare a focului, de zece zile, convenită în Liban, unde armata israeliană luptă cu milițiile grupării libaneze pro-iraniene Hezbollah, anunță CNN.

O pauză în ostilitățile dintre Israel și Hezbollah ar putea contribui la pregătirea terenului pentru un acord de pace în conflictul dintre Statele Unite și Iran, notează postul american de televiziune.

Donald Trump a făcut acest anunț într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social. În mesaj, Trump spune că liderii israelian şi libanez au fost de acord cu un armistiţiu de 10 zile, cu începere de la ora locală 17:00 (21.00 GMT, miezul nopții în România).

Trump afirmă că a avut „discuţii excelente” joi cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele libanez Joseph Aoun.

„Aceşti doi lideri au fost de acord ca, pentru a obţine PACEA între ţările lor, să înceapă oficial un ARMISTIŢIU de zece zile la ora 05:00 PM”, a postat Trump, adăugând că le-a cerut vicepreşedintelui JD Vance, secretarului de stat Marco Rubio şi şefului Statului Major Interarme Dan Caine să colaboreze cu cele două ţări pentru a o obţine o pace de durată.

Iar într-o postare ulterioară, Donald Trump a anunţat că îi va invita pe Benjamin Netanyahu şi pe Joseph Aoun la Casa Albă, pentru „convorbiri substanţiale” între cele două ţări.

„Ambele ţări vor să vadă PACEA şi cred că acest lucru se va întâmpla, rapid!”, a scris Trump.

De altfel, preşedintele american afirmase cu o zi în urmă că „liderii” Israelului şi Libanului vor vorbi joi, în contextul discuţiilor dintre cele două ţări pentru a ajunge la un armistiţiu mediat de Statele Unite.

„Încercăm să oferim puţin spaţiu de respiro între Israel şi Liban. A trecut mult timp de când cei doi lideri au vorbit, cam 34 de ani. Mâine se va întâmpla. Grozav!”, a scris Trump, miercuri, tot pe Truth Social.

Declarați lui Trump, care nu specifica la care „lideri” se referă, venea totuși după ce guvernele celor două ţări au fost de acord să se întâlnească din nou pentru a continua discuţiile despre un armistiţiu prin care să se oprească atacurile israeliene împotriva Libanului, declanşate după războiul cu Iranul.