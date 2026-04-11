Trump are încă un mega-proiect arhitectural pentru Washington: „Va fi cel mai mare și mai frumos din lume”

Administrația Trump a dezvăluit vineri planurile pentru un arc de triumf monumental pe care dorește să-l construiască la Washington, un nou proiect al președintelui american menit să-și pună amprenta asupra capitalei americane, transmite AFP.

„Sunt încântat să anunț că AZI administrația mea a depus oficial prezentarea și planurile la foarte respectata Comisie de Arte Frumoase pentru ceea ce va fi CEL MAI MARE și CEL MAI FRUMOS Arc de Triumf din lume”, a scris republicanul pe platforma sa Truth Social.

„Va fi o adăugire minunată la regiunea Washingtonului, de care toți americanii se vor putea bucura timp de multe decenii!”, a adăugat el.

Proiectul de Arc de Triumph. Foto: Truth Social / Donald Trump

Acest monument de 76 de metri înălțime ar urma să devină cel mai mare arc de triumf din lume.

Planul a fost prezentat Comisiei Americane de Arte Frumoase, ai cărei membri au fost numiți în totalitate de Donald Trump.

Acesta prevede un arc cu trei statui din aur și cu inscripțiile „One nation under God” („O națiune sub Dumnezeu”) și „Liberty and justice for all” („Libertate și justiție pentru toți”), tot cu litere aurii.

Această arcadă, inspirată de Arcul de Triumf din Paris, este unul dintre numeroasele proiecte inițiate de președinte însuși sau de apropiații săi, care vizează să-și lase amprenta asupra peisajului american.

Trump a dispus, printre altele, construirea unei imense săli de bal la Casa Albă, menită să găzduiască până la 1.000 de persoane pentru diverse recepții și dineuri în onoarea demnitarilor străini, și a redenumit o sală de spectacole emblematică „Trump-Kennedy Center”.

Președintele american a obținut, de asemenea, undă verde pentru baterea unei monede comemorative din aur cu efigia sa.