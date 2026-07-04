Trump, atac politic dur în discursul de Ziua Independenţei: „O amenințare comunistă renaște în SUA”

Preşedintele american Donald Trump a dat vineri seară startul unui weekend aniversar dedicat celor 250 de ani de independenţă a SUA, cu un discurs lung pe Muntele Rushmore, în care a menționat riscul comunismului, despre care a spus că este „dușmanul Constituției”, potrivit The Guardian.

În discursul său de jumătate de oră, Trump a lansat un atac partizan virulent la adresa a ceea ce a numit „amenințarea comunistă” din SUA, prezentându-i pe susținătorii acesteia drept „dușmanii zilei de 4 iulie 1776”.

Întâmpinat de scandări de „SUA! SUA!” și întrerupt pentru scurt timp de un survol al avioanelor de vânătoare F-16, Trump i-a elogiat pe cei patru președinți ale căror chipuri sunt sculptate în muntele de granit: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln.

„Au fost oameni de acțiune, oameni ambițioși, oameni curajoși, oameni ai destinului și cu o inteligență cu adevărat deosebită”, a spus Trump, care nu a exclus niciodată ideea ca propriul său chip să fie adăugat pe Muntele Rushmore.

Președintele a afirmat că excepționalismul american își are rădăcinile nu doar în Constituție, ci și în cultura și identitatea sa distinctivă. El a condamnat recentele încercări de a „ne distruge spiritul american” și de a „ne îndepărta de istoria noastră”.

„Identitatea noastră americană este din nou atacată”

Trump a renunțat apoi la orice pretenție de a ține un discurs tradițional de șef de stat, menit să se ridice deasupra conflictelor, să unească partidele politice și să găsească un punct comun cu cetățenii de toate orientările.

În schimb, cu patru luni înainte de alegerile intermediare din noiembrie pentru Congresul SUA, el a reluat o temă pe care a tot insistat în ultima perioadă: aceea de a-i prezenta pe democrații progresisti drept comuniști, care reprezintă o amenințare existențială pentru America, notează The Guardian.

Patru candidați progresisti, printre care trei socialiști democrați, au câștigat săptămâna trecută alegerile primare ale Partidului Democrat în New York și marți în Colorado. Candidații progresisti au câștigat, de asemenea, alegerile din Kentucky, New Jersey, Ohio, Pennsylvania și Texas.

Trump și-a legat, de asemenea, retorica anticomunistă de tema anti-imigranți care i-a alimentat campania electorală. „Pe măsură ce ne apropiem de această magnifică aniversare, vedem că identitatea noastră americană este din nou atacată”, a spus el.

„La o generație după ce am luptat și am câștigat Războiul Rece împotriva amenințării comunismului, asistăm acum la o renaștere a amenințării comuniste pe teritoriul nostru, inclusiv din partea noilor veniți în țara noastră, care îmbrățișează idei total opuse modului nostru de viață și marelui nostru succes”, a spus Trump.

El a descris comunismul ca fiind o amenințare mai mare la adresa libertății americane decât ambele războaie mondiale și atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

„Este dușmanul Constituției”, a declarat el.

„Mai presus de toate, este dușmanul zilei de 4 iulie 1776… Comunismul este exact opusul vieții, libertății și căutării fericirii. Este moartea, tirania și căutarea răului”, a spus Trump.

Trump a mai susținut că comuniștii nu-L iubesc pe Dumnezeu și nici religia și nu au niciun respect față de lege, justiție, principii, tradiție sau drepturile date de Dumnezeu. „Poți fi loial lui Karl Marx sau poți fi loial Americii. Poți fi comunist sau poți fi patriot. Nu poți fi ambele”, a spus Trump.