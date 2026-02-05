Trump cheamă la o adunare de rugăciune, în mai, la Washington: „Vom consacra din nou America lui Dumnezeu”

Președintele SUA Donald Trump a anunțat joi organizarea unei adunări de rugăciune, în data de 17 mai, la Washington, pentru a „consacra din nou America lui Dumnezeu”, relatează AFP.

„Pe 17 mai 2026, invităm americanii din întreaga țară să se adune la al nostru National Mall pentru a se ruga și aduce recunoștință”, a declarat președintele american, care participa la un Mic dejun cu rugăciune la Washington.

„Vom consacra din nou America lui Dumnezeu”, a spus el, reluând expresia din jurământul de credință al Statelor Unite, care evocă „o națiune sub Dumnezeu” („one nation under God”, în engleză).

National Mall este o mare esplanadă care se întinde, pe 2 kilometri, de la Capitoliu până la Memorialul Abraham Lincoln, în centrul Washingtonului. Pe laturile acestei esplanade se află principalele muzee şi numeroase clădiri oficiale ale capitalei americane.

Președintele american a participat joi la „Micul dejun cu rugăciune naţională”, un eveniment organizat în fiecare an în februarie și care reunește congresmeni, lideri religioși, precum și invitați internaționali.

Sărind de la un subiect la altul în timpul unui discurs lung ținut la acest eveniment, Donald Trump, care a fost susținut de dreapta creștină încă de la prima sa campanie prezidențială din 2016, a insistat că el a „făcut mai mult pentru religie decât orice alt președinte”.

Fostul promotor imobiliar a mai declarat, în fața unei audiențe în care se aflau și congresmeni din opoziție: „Nu știu cum poate cineva credincios să voteze cu democrații”.

„Cred cu adevărat că ar trebui să ajung în Rai”

Dar miliardarul în vârstă de 79 de ani, tată a cinci copii născuți din trei căsătorii diferite, nu e cunoscut a fi un practicant religios asiduu.

Liderul republican, care se definește drept un „creștin fără apartenență”, a ironizat totodată joi chiar participarea sa la acest mic dejun: „Nu am curajul să refuz. Uneori îmi vine să o fac”.

Micul dejun cu rugăciune a fost organizat anual de Congresul american şi de organizaţii religioase începând din anii 1950 şi la el au participat de atunci toţi preşedinţii SUA.

„Chiar am nevoie de tot ajutorul pe care îl pot primi”, a mai declarat el.

Donald Trump afirmase recent că nu crede că va ajunge în rai. Joi, el s-a arătat mai optimist în privința șanselor sale de mântuire veșnică.

„Cred cu adevărat că ar trebui să ajung acolo”, a spus el, recunoscând totuși că „nu este un candidat perfect”.