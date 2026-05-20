Trump continuă retorica ambiguă despre lovirea „și mai tare” a Iranului, dar face publică „singura întrebare” rămasă

Donald Trump, la ceremonia de absolvire a Academiei Gărzii de Coastă a SUA, în New London, Connecticut, pe 20 mai 2026.

Donald Trump a afirmat miercuri că Statele Unite ar putea fi nevoite să atace Iranul și mai dur, dar vor aștepta să vadă dacă se ajunge la un acord de pace, președintele american reluând astfel retorica de tip „și/sau” pe care o folosește de când a anunțat încetarea focului, în urmă cu șase săptămâni, scrie Reuters.

„Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Trump în timpul discursului ținut la ceremonia de absolvire de la Academia Gărzii de Coastă a SUA.

„I-am lovit foarte tare. S-ar putea să trebuiască să-i lovim și mai tare – sau poate că nu”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

„Nu vom lăsa Iranul să aibă o armă nucleară. Este foarte simplu”, le-a spus Trump cadeților.

Președintele american a mai afirmat că puterea militară a Iranului a dispărut în mare parte și că singura întrebare este dacă SUA se vor întoarce ca să „termine treaba” sau dacă Iranul va semna un acord.

„Totul s-a dus. Marina lor s-a dus. Forțele lor aeriene au dispărut. Practic, totul. Singura întrebare este: mergem să terminăm treaba? Vor semna un document? Să vedem ce se întâmplă”, a mai declart Trump, în discursul său.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, liderul american a susținut că negocierile cu Iranul se află în etapele finale, avertizând în același timp că vor urma atacuri suplimentare dacă Iranul nu acceptă un acord privind programul său nuclear.

Marți, el a avut o retorică similară. „Eram la o oră distanță de a lua decizia de a acționa astăzi”, a spus Trump, în fața reporterilor de la Casa Albă, referindu-se la atacul planificat asupra Iranului pe care a spus că l-a amânat. Președinteșe republican a mai susținut că liderii iranieni imploră să se ajungă la un acord, dar că un nou atac al SUA va avea loc în zilele următoare dacă nu se ajunge la o înțelegere.

„Ei bine, vreau să spun două sau trei zile, poate vineri, sâmbătă, duminică, ceva, poate la începutul săptămânii viitoare, o perioadă limitată de timp, pentru că nu putem să-i lăsăm să aibă o armă nucleară nouă”, a adăugat el, în cadrul declarațiilor de presă de marți.