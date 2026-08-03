Trump critică două companii majore pentru profiturile făcute în criza energetică și cere o scădere a prețului benzinei. „Nu îmi place”

Președintele Donald Trump a acuzat companiile americane ExxonMobil și Chevron că au făcut „prea mulți bani” din creșterea prețurilor la carburanți și că ar trebui „să dea o parte înapoi publicului”, a transmis Reuters.

„Nu îmi place”, le-a spus Trump reporterilor, luni, la Casa Albă. „Chevron, prea mulți bani. ExxonMobil, prea mulți. Prea mulți bani”, a adăugat președintele american.

Chevron și Exxon au raportat vineri datele pentru al doilea trimestru, potrivit CNBC. Veniturile nete ale Chevron au crescut cu aproape 400%, ajungând la 12 miliarde de dolari, față de cele 2,5 miliarde de dolari din perioada corespunzătoare a anului trecut. Profiturile Exxon au crescut de peste două ori, ajungând la 14,5 miliarde de dolari, comparativ cu 7,1 miliarde de dolari în perioada similară din 2025.

Critici la adresa șefului Chevron

Tot luni, Donald Trump criticase apariția directorului executiv al Chevron, Mike Wirth, la Fox News, acuzându-l că nu a acordat credit administrației sale pentru sprijinul oferit industriei petroliere.

„Singurul lucru pe care a uitat, în mod convenabil, să îl menționeze este că, fără geniul, viziunea, forța și stabilitatea administrației Trump, industria petrolieră și țara noastră însăși ar fi fost moarte”, a scris liderul republican al SUA într-o postare pe platforma sa de social media, Truth Social.

„De exemplu, i-au dat pe Mike și Chevron afară din Venezuela, dar acum s-au întors, mult mai mari și mai puternici decât au fost vreodată, așteptându-se să facă o avere!”, a adăugat Trump.

Chevron a operat în Venezuela timp de mai bine de un secol. Compania a rămas în țară când fostul președinte Hugo Chavez a naționalizat proiectele petroliere, în 2007, în timp ce ExxonMobil XOM.N și ConocoPhillips COP.N au decis să părăsească Venezuela.

Un purtător de cuvânt al Institutului American al Petrolului, o organizație comercială care reprezintă firmele petroliere din SUA, susține că „prețurile mai mari de astăzi sunt determinate de oferta globală, cerere și incertitudinea continuă din jurul Strâmtorii Ormuz și al altor rute de transport maritim critice – nu de vreo companie anume”.

„Ar face bine să reducă prețul de retail, prețul de consum”

Trump a făcut din extinderea producției americane de energie un element central al agendei sale, iar industria a salutat în general politicile sale, însă președintele a presat în repetate rânduri producătorii să mențină prețurile caburanților la un nivel scăzut.

„Ar face bine să reducă prețul de retail, prețul de consum”, le-a mai spus el, luni, reporterilor.

Creșterea prețurilor la benzină, alimentată de războiul din Iran, și îngrijorările legate de costul vieții reprezintă un risc politic pentru Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, când colegii săi republicani încearcă să păstreze controlul asupra Congresului.

În prezent, în SUA, benzina are un preț mediu de retail de 4,1 dolari, cu peste 30% mai mare față de nivelul la care era înainte ca Washingtonul și Israel să atace Iranul în 28 februarie.