Trump critică valul de retrageri de la concertele aniversare, într-un mesaj în care își aduce singur elogii: „Atracția numărul 1 în lume”

Președintele american Donald Trump i-a criticat pe artiștii care au anunțat că nu vor participa la concertele aniversare planificate în contextul împlinirii a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA, sugerând că ia în calcul să anuleze aceste evenimente, potrivit Reuters.

Concertele au fost gândite ca parte din evenimentele aniversare ce vor fi organizate de grupul Freedom 250 la Washington în perioada 25 iunie – 10 iulie. AFP a scris vineri că dintre cele nouă nume de pe lista anunțată inițial mai sunt valabile doar patru: Vanilla Ice, C+C Music Factory, Flo Rida și membrul supraviețuitor al trupei Milli Vanilli.

Rockerul Bret Michael și vedeta muzicii country Martina McBride au anunțat vineri că nu vor participa la evenimente, după ce Commodores și alte două formații au luat decizii similare.

Trump se descrie drept „atracția numărul 1 oriunde în lume”

Într-o postare sâmbătă pe Truth Social, referindu-se la el însuși, Donald Trump a spus că se gândește să îl aducă, în schimb, pe scenă „atracția numărul 1 oriunde în lume, omul care atrage un public mult mai numeros decât Elvis în perioada sa de glorie, și o face fără chitară, omul care iubește țara noastră mai mult decât oricine altcineva și omul despre care unii spun că este cel mai mare președinte din istorie”.

Președintele american a precizat că le-a transmis reprezentanților săi „să analizeze fezabilitatea organizării unei manifestații AMERICA IS BACK («America s-a întors», unul dintre sloganurile sale, n.r.)”.

Freedom 250 este un parteneriat public-privat creat de Casa Albă pentru a coordona festivitățile dedicate celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite, alături de agențiile federale.

Rămâne neclar dacă vor fi căutați alți artiști sau dacă propunerea lui Trump de a înlocui spectacolele cu o manifestație este luată cu adevărat în considerare de către organizatori.