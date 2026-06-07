Trump exclude retragerea celor 50.000 de soldați americani până la încheierea definitivă a războiului contra Iranului: „Ar fi necugetat”

Președintele american Donald Trump spune că nu intenționează să retragă cei aproximativ 50.000 de militari desfășurați pentru războiul împotriva Iranului până când nu se va ajunge la o soluționare definitivă a acestui conflict.

El mai spune că numai după încheierea unui acord de pace ar putea accepta o relaxare a sancțiunilor împotriva Iranului și ar putea elibera acestuia din activele sale blocate în străinătate în urma sancțiunilor americane.

Într-un interviu acordat NBC News, care a fost difuzat duminică dar a fost înregistrat vineri, președintele american a respins ideea că militarii americani dislocați în zonă pentru operațiunile împotriva Iranului ar fi în pericol. „Nu consider că sunt în vreun pericol. Avem cea mai bună apărare și cel mai bun atac care s-au văzut vreodată”, a spus Donald Trump, potrivit EFE și Agerpres.

În opinia sa, o eventuală retragere, chiar și parțială, a acestui contingent ar fi o decizie „necugetată”, întrucât Statele Unite ar putea fi nevoite să folosească aceste trupe dacă în cele din urmă eșuează negocierile cu Iranul.

Q: "Are you saying you would consider sending some of the troops home?"



Trump: "It costs us very little to keep them there. I don't consider them in danger."



Thirteen Americans have been killed and hundreds have been injured in Operation Epic Fury. pic.twitter.com/dacIia9hti — The Bulwark (@BulwarkOnline) June 7, 2026

Până în prezent, numărul oficial al victimelor din rândul trupelor americane se ridică la 13 militari americani uciși în incidente legate direct de ostilitățile lansate de SUA și Israel pe 28 februarie și întrerupte din 8 aprilie de un armistițiu.

„Am pierdut 13 oameni acolo și este mult”, a recunoscut Trump. Totuși, el a adăugat că, „dacă privim la (războiul care a avut loc în) Vietnam, unde au murit sute de mii de oameni, sau la oricare dintre ultimele șapte sau opt războaie (…), am pierdut 13. Este mai puțin decât oricine și-ar fi imaginat”.

Donald Trump has told NBC News that he "knows" how many missiles Iran has left, but wouldn't reveal a number.



U.S. latest 🔗 https://t.co/v9nya2GD6X pic.twitter.com/XhzTFwBlh5 — Sky News (@SkyNews) June 6, 2026

Dacă Iranul nu încheie un acord, „îi trimitem în iad”

Pe de altă parte, Trump a insistat că nu va dezgheța active iraniene și nici nu va ridica din sancțiunile impuse Iranului înainte de a se ajunge la un acord de pace.

„Da. Dacă (iranienii) se comportă bine, dacă fac o treabă bună, începem să discutăm. Da”, a mai indicat el.

Negociatorii iranieni încearcă, în cadrul discuțiilor de pace cu SUA, să deblocheze active înghețate în străinătate în valoare de aproximativ 24 de miliarde de dolari, iar oficiali de la Teheran afirmă că aceasta este una din condițiile puse de Iran pentru a încheia un acord.

Reporter: Would you unfreeze any Iranian assets or lift sanctions in advance as part of any deal?



Trump: No. That will happen later. If they behave well, we will start negotiations. pic.twitter.com/LvaD0ugujY — NEXTA (@nexta_tv) June 7, 2026

În același interviu, Trump a mai spus că nu cere ca Libanul să facă parte dintr-un astfel de acord – care este o altă condiție pusă de Iran – și a cerut Israelului să se limiteze la lovituri „chirurgicale” în Liban împotriva grupării șiite pro-iraniene Hezbollah.

El a susținut din nou că SUA și Iranul sunt „foarte aproape de un acord”. Dar dacă un acord nu va fi în cele din urmă încheiat, a amenințat el în continuare, „îi voi trimite în infern”.

Trump despre Mojtaba Khamenei: „Mai tânăr, mai rațional”

Trump a reafirmat că ar fi dispus să discute cu noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, pe care l-a descris drept „mai tânăr, mai rațional”.

De altfel, președintele american a sugerat o întâlnire cu acesta într-un interviu publicat joi, în urma căruia ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a descris drept nerealistă posibilitatea unei astfel de întâlniri.

Grav rănit după un bombardament israelian țintit asupra unui complex din Teheran în prima zi a războiului, Mojtaba Khamenei nu a apărut niciodată în public sau în înregistrări video de când a fost numit ayatollah, pe 8 martie, fiindu-i atribuite doar mesaje scrise. El i-a luat locul tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în acel atac israelian.

Negocierile dintre Iran și SUA se desfășoară prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. Această mediere se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și pe găsirea unei soluții privind uraniul înalt îmbogățit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din țară (Washingtonul cere să-i fie predat acest uraniu), fie prin diluare. Acestea sunt condiții cheie puse de SUA și Israel pentru un acord care să încheie războiul declanșat de aceste două țări împotriva Iranului.