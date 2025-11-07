Trump explică de ce a anulat summitul cu Putin, dar lasă deschisă posibilitatea unei întâlniri la Budapesta: „Există o șansă foarte bună”

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, vorbește în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, în sala de ședințe a Cabinetului de la Casa Albă din Washington, DC, pe 7 noiembrie 2025. FOTO: Aaron Schwartz - Pool via CNP / DPA / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat vineri, în momentul în care l-a întâmpinat pe premierul ungar Viktor Orban la Casa Albă, că „întotdeauna rămâne o șansă” să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin în capitala Ungariei, la Budapesta, relatează Sky News și The Guardian.

Întrebat de un reporter despre șansele de a se întâlni cu Vladimir Putin la Budapesta la un moment dat, Trump a precizat, după l-a primit pe Orban în fața aripii vestice a Casei Albe: „Întotdeauna există o șansă, o șansă foarte bună”.

Trump și Putin păreau hotărâți să se întâlnească în Ungaria după convorbirea telefonică din luna octombrie, dar președintele SUA a anulat întâlnirea, aparent pentru că se îndoia că aceasta ar putea duce la progrese în ceea ce privește încheierea unui acord de pace cu Ucraina.

Tot atunci, întrebat dacă Ungaria ar trebui să aibă dreptul să cumpere petrol rusesc, Trump a arătat spre aliatul său de lungă durată, Viktor Orban, și s-a limitat să spună: „Un lider foarte bun”.

Orban: Victoria Ucrainei ar fi „un miracol”

Ulterior, în conferința comună de presă, Donald Trump le-a spus reporterilor că el crede că Viktor Orban îl înțelege pe Vladimir Putin și „îl cunoaște foarte bine”.

Prim-ministrul ungar este considerat cel mai apropiat partener al lui Putin în Europa.

„Cred că Viktor simte că vom pune capăt acestui război într-un viitor nu prea îndepărtat”, a declarat Trump.

Orban a adăugat că este „puternic convins” de acest lucru și a subliniat că întrebarea este dacă occidentalii sunt „uniți sau nu”.

„Problema este că președintele (Trump) depune eforturi uriașe, care sunt pur și simplu splendide și pozitice pentru continentul european și pentru toți oamenii din Europa”, a continuat premierul ungar.

„Dar, în același timp, nu suntem uniți, deoarece Bruxellesul și europenii au o abordare diferită față de război. Așadar, singurele guverne pro-pace sunt guvernul Statelor Unite și micuța Ungarie din Europa”, a susținut Orban.

El a afirmat apoi că „toate celelalte guverne preferă să continue războiul” deoarece multe dintre ele cred că Ucraina poate câștiga.

Trump a reacționat și l-a întrebat pe liderul ungar dacă este convins că Ucraina nu poate câștiga războiul.

„Știți, un miracol se poate întâmpla”, a răspuns Orban. „Da, așa este”, a reacționat apoi Trump, cu un zâmbet ușor.

Explicația lui Trump: „Rusia nu vrea să se oprească încă”

Donald Trump a mai fost întrebat, în conferința comună de presă cu Viktor Orban, de ce summitul de la Budapesta cu Vladimir Putin nu va mai avea loc.

„Disputa de bază este că ei (rușii, n.r.) pur și simplu nu vor să se oprească încă”, a spus președintele american.

„Cred că o vor face (se vor opri, n.r.), cred că acest lucru are un impact negativ asupra Rusiei, un impact negativ asupra ambelor țări, evident”, a continuat el.

Trump a reiterat că, în opinia lui, invazia Rusiei în Ucraina nu ar fi avut loc niciodată dacă el ar fi fost președinte și spune că acest lucru s-a întâmplat „sub (administrația, n.r.) Biden”.

Viktor Orban a precizat că este de acord cu președintele american și a adăugat că „nu există nicio îndoială” că, dacă Trump ar fi fost președintele SUA, „nu ar fi existat război”.

Întrebat apoi dacă mai dorește să se deplaseze la Budapesta pentru un summit cu Putin, Trump a afirmat că „i-ar plăcea” să aibă această întâlnire în capitala Ungariei.

„Aș vrea să rămână în Ungaria, la Budapesta. În cele din urmă, am decis că nu vreau să particip la acea întâlnire, pentru că nu credeam că se va întâmpla ceva important. Dar dacă o vom organiza, mi-ar plăcea să fie la Budapesta”, a spus Trump.

Președintele american a precizat că el și Orban „sunt de acord că războiul se va termina”, iar Orban le-a spus reporterilor că are „câteva idei” despre cum s-ar putea întâmpla acest lucru.

El a adăugat că i le va prezenta ulterior lui Trump, în cadrul întâlnirii lor față în față.