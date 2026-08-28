Trump face un clasament al celor mai buni preşedinţi americani şi se pune pe primul loc. „Cel mai mare”

Donald Trump a publicat pe reţeaua sa Truth Social propriul clasament al celor mai buni preşedinţi ai Statelor Unite, unde s-a poziţionat în vârful piramidei ca fiind „the greatest”, adică „cel mai mare”, o expresie pe care o foloseşte adesea în discursurile sale, relează News.ro.

Fostul magnat imobiliar, devenit şef al statului în 2017 şi apoi din nou în 2025, a inclus în clasamentul său şase bărbaţi pe care îi consideră „mari” preşedinţi. Printre aceştia se numără, în special, Abraham Lincoln, care a abolit sclavia, George Washington, unul dintre părinţii fondatori ai naţiunii, şi Thomas Jefferson, principalul autor al Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite.

Cel de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite a acordat, de asemenea, note negative. El îi clasează, în special, pe predecesorii săi, Joe Biden şi Barack Obama, în categoria „eşuaţi”. Sunt doi democraţi pe care îi critică în mod regulat.

Mai mulţi foşti lideri au fost omişi însă de pe această listă, precum preşedinţii republicani Bush, tatăl şi fiul, cel din urmă fiind un critic al său.

În ceea ce priveşte restul clasamentului, Donald Trump a preluat pur şi simplu un top întocmit de revista Life, apărut în 1948, observă Le Figaro.

Cum arată clasamentul:

CEL MAI MARE: Trump

MARI: Lincoln, Washington, F.D. Roosevelt, Wilson, Jefferson, Jackson

APROAPE MARI: T. Roosevelt, Cleveland, J. Adams, Polk

MEDIOCRI: Clinton, J.Q. Adams, Monroe, Hayes, Madison, Van Buren, Taft, Arthur, McKinley, Johnson, Hoover, B. Harrison

SUB MEDIE: Tyler, Coolidge, Fillmore, Taylor, Buchanan, Pierce

EŞECURI: Biden, Obama, Grant, Harding, Carter

Publicarea acestui clasament survine la o zi după difuzarea unui sondaj pe canalul CNN, în cadrul căruia alegătorii republicani au fost invitaţi să numească preşedintele pe care îl admiră cel mai mult. Conform cifrelor prezentate, Trump se afla cu mult în frunte, cu 53% dintre alegătorii chestionaţi, cu mult înaintea celor 18 procente ale lui Ronald Reagan şi a celor 8 procente ale lui Abraham Lincoln.

Aceste cifre nu sunt însă reprezentative pentru ansamblul americanilor. Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos publicat la 24 august, popularitatea celui de-al 47-lea preşedinte al Statelor Unite tocmai a atins cel mai scăzut nivel, cu 33% dintre americani mulţumiţi, faţă de 65% care îl dezaprobă.