Trump forțează din nou eliminarea cetățeniei prin naștere în SUA: A semnat noi ordine executive

Donald Trump a semnat joi două decrete prezidențiale prin care restrânge cetățenia automată și interzice „turismul de naștere” în SUA. Decizia vine la câteva săptămâni după ce Curtea Supremă a respins o tentativă anterioară a administrației, potrivit BBC.

Dintre cele două documente aprobate la Casa Albă, primul extinde definițiile existente ale persoanelor fără cetățenie ale căror copii nu sunt eligibili pentru cetățenia prin naștere.

Al doilea ordin interzice așa-numitul „turism de naștere”, practica prin care femeile însărcinate vin în SUA pentru a naște, astfel încât copiii lor să devină cetățeni americani.

„Acest lucru ar fi trebuit să se întâmple cu ani în urmă, dar ne ocupăm de el acum”, a declarat Trump din Biroul Oval, criticând respingerea de către Curtea Supremă a încercării sale anterioare de a pune capăt acestei politici vechi de 150 de ani.

„Administrația mea a luat măsuri de protecție împotriva riscurilor reprezentate de actori străini răuvoitori care încearcă să înșele cetățenii americani profitând de generozitatea națiunii noastre”, se menționează în primul decret prezidențial.

Acest prim decret prezidențial interzice acordarea automată a cetățeniei copiilor născuți în Statele Unite din părinți care nu sunt cetățeni americani, în cazul în care unul dintre părinți se află în una dintre următoarele situații:

Este membru al unui grup terorist străin;

Este angajat al unui guvern străin;

A încercat să obțină cetățenia prin mijloace frauduloase;

Locuiește în teritorii ale SUA unde cetățenia nu este conferită prin lege federală (cetățenia prin naștere pentru persoanele născute în teritorii precum Puerto Rico fiind prevăzută de legea federală).

Trump și membrii administrației sale au criticat în repetate rânduri „turismul de naștere”, acuzându-i, printre altele, pe adversarii ruși și chinezi că profită de dreptul la cetățenie prin naștere pentru a se infiltra în SUA. În timp ce anunța decretele din Biroul Oval, președintele a afirmat că sute de mii de copii s-au născut în SUA în cadrul acestui fenomen.

Institutul pentru Politici de Migrație, un grup de cercetare apolitic, a afirmat că cea mai optimistă estimare bazată pe datele recensământului indică un număr de aproximativ 22.000 până la 26.000 de copii născuți anual în SUA în cadrul „turismului de naștere”. Datele guvernamentale, potrivit institutului, au arătat că în 2024 au avut loc 9.600 de nașteri ale unor mame cu domiciliul în străinătate.

„Ideea este că oamenii vin aici pretinzând că sunt turiști, pretinzând că sunt vizitatori”, a declarat joi Stephen Miller, consilier pentru securitate internă și șef adjunct al cabinetului Casei Albe pentru politici, în timp ce se afla alături de președinte.

„Dar adevăratul motiv pentru care se află aici este acela de a avea un copil, de a-i asigura acestuia cetățenia automată, de a părăsi țara noastră și de a avea apoi un copil cetățean american”, a spus el, adăugând că acești copii obțin astfel acces la prestații sociale, la dreptul de vot și la „toate celelalte drepturi și privilegii care aparțin exclusiv americanilor”.

Miller a afirmat că Trump are autoritatea de a interzice „turismul de naștere” în temeiul unui articol din Legea privind imigrația și cetățenia, care îi conferă președintelui puterea de a stabili excepții și restricții cu privire la persoanele care pot intra în țară.

Anterior, în 2025, Trump a semnat un decret prin care a încercat să pună capăt cetățeniei prin naștere garantate de al 14-lea amendament la Constituția SUA. O bătălie juridică a dus cazul în fața Curții Supreme, care, în iunie, a hotărât că politicile din 2025 nu pot fi menținute, iar cetățenia prin naștere a rămas în vigoare.

Curtea Supremă a luat „o decizie proastă, o decizie foarte nedreaptă”, a declarat Trump din Biroul Oval, adăugând că „țara noastră suferă din cauza asta, iar noi vom ajunge la un rezultat diferit”.

Gabriel Chin, profesor la Facultatea de Drept a Universității din California, Davis, a declarat pentru BBC că, deși anumite părți ale ordinului ar putea fi menținute, alte aspecte „ridică câteva probleme constituționale serioase”.

Profesorul a afirmat că președintele are o anumită putere de a restricționa intrarea în SUA a persoanelor care vin special în acest scop. „Dar odată ce se întâmplă acest lucru, odată ce un copil se naște în Statele Unite, nu cred că președintele are vreo putere să decidă că acel copil nu este cetățean”, a explicat Chin, adăugând că problema a fost deja soluționată prin recenta înfrângere de la Curtea Supremă. El a calificat turismul de naștere drept „o picătură în ocean” în comparație cu milioanele de nașteri americane, numindu-l „un fenomen neobișnuit”.