Trump ia în calcul una dintre cele mai complexe și periculoase misiuni terestre în Iran. Care e ținta sa

Președintele nu a luat încă o decizie, au declarat oficialii americani citați de Wall Street Journal, în condițiile în care analizează riscurile la care ar fi expuși militarii americani implicați în operațiune.

Președintele Donald Trump ia în calcul o operațiune militară pentru a captura aproape 450 de kilograme de uraniu din Iran, o misiune complexă și riscantă care ar implica probabil prezența forțelor americane pe teritoriul țării timp de câteva zile sau mai mult.

Presa americană a scris în mod repetat în ultimele săptămâni despre posibilitatea unei astfel de acțiuni – și despre alternativele discutate de SUA.

Liderul de la Casa Albă nu a luat încă o decizie cu privire la emiterea ordinului, au afirmat oficialii cu care au discutat jurnaliștii Wall Street Journal, adăugând că acesta ia în considerare pericolul la care ar fi expuse trupele americane.

Dar el este deschis la această idee, potrivit oficialilor, deoarece misiunea ar putea contribui la îndeplinirea obiectivului său principal de a împiedica Iranul să fabrice vreodată o armă nucleară.

Președintele și-a încurajat, de asemenea, consilierii să facă presiuni asupra Iranului pentru a accepta predarea materialului ca o condiție pentru încetarea războiului.

Unde se află uraniul iranian

Înainte de atacurile lansate de SUA și Israel anul trecut asupra siturilor nucleare iraniene, experții considerau că regimul de la Teheran deține peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% și aproape 200 de kilograme de material fisionabil la 20%, care poate fi ușor transformat în uraniu de calitate militară la 90%.

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat că, în opinia sa, uraniul se află în principal în două dintre cele trei locații pe care SUA și Israelul le-au atacat în iunie: un tunel subteran din complexul nuclear de la Isfahan și o ascunzătoare de la Natanz.

Experții au afirmat că iranienii dispun de centrifuge pentru îmbogățirea uraniului și de capacitatea de a înființa o nouă locație subterană de îmbogățire.

Iranul nu îmbogățește uraniu în prezent, au declarat oficialii americani, și ar trebui să îl îmbogățească până la gradul necesar pentru o armă nucleară și apoi să construiască o ogivă sau o bombă.

O operațiune complexă

Președintele și cel puțin unii dintre aliații săi au declarat în privat că o confiscare a materialului într-o operațiune țintită ar permite SUA să încheie conflictul până la jumătatea lunii aprilie, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile, care a discutat cu Wall Street Journal.

Orice acțiune de acest gen ar fi însă complexă și periculoasă, au afirmat foști ofițeri militari americani și experți.

Posibila operațiune, care ar putea declanșa probabil represalii din partea Iranului, ar putea, de fapt, să prelungească războiul cu mult peste intervalul de 4-6 săptămâni prezentat public de administrația Trump, cred experții.

O misiune de câteva zile sau o săptămână

Potrivit experților, echipele forțelor americane ar trebui să zboare către locații, probabil sub focul rachetelor sol-aer și al dronelor iraniene.

Odată ajunse la fața locului, trupele ar trebui să asigure perimetrul, astfel încât inginerii să poată căuta printre dărâmături și să verifice dacă există mine și capcane.

De extragerea materialului s-ar ocupa probabil o echipă a forțelor de elită, special antrenată pentru a îndepărta materialul radioactiv dintr-o zonă de conflict.

Uraniul puternic îmbogățit este probabil conținut în 40-50 de cilindri speciali. Aceștia ar trebui să fie introduși în containere de transport pentru a fi protejați împotriva accidentelor.

Acestea ar putea umple mai multe camioane, a spus Richard Nephew, cercetător senior la Universitatea Columbia și fost negociator nuclear cu Iranul.

Dacă nu ar fi disponibil un aerodrom, ar trebui amenajat unul improvizat. Întreaga operațiune ar dura zile sau chiar o săptămână, au spus experții.

Semnalele lui Trump

Trump a refuzat să declare public dacă va ordona misiunea de recuperare a uraniului.

Sâmbătă, el și-a îndemnat însă susținătorii să urmărească emisiunea lui Mark Levin de la Fox News, în cadrul căreia comentatorul conservator a pledat pentru ca Trump „să obțină uraniul”.

Duminică seara, Trump a spus că Iranul trebuie să facă ceea ce îi cer Statele Unite, altfel „nu vor mai avea o țară”.

Referindu-se la uraniul iranian, Trump a spus: „Ne vor da praful nuclear”.

Forțe speciale sosite în regiune

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat sâmbătă pe X că USS Tripoli a ajuns vineri în regiune, aceasta fiind principalul element al unui grup naval cu 3.500 de marinari și pușcași marini, aeronave de transport și de luptă și „mijloace tactice și de asalt amfibiu”.

Armata SUA se pregătește, de asemenea, pentru alte opțiuni în cazul în care președintele le-ar ordona, inclusiv poziționarea în regiune a unităților de intervenție rapidă ale Marinei și a parașutiștilor din Divizia 82 Aeropurtată a Armatei, care ar putea ocupa locații strategice, cum ar fi insula Kharg de pe coasta de sud a Iranului, potrivit unui oficial american.

Pentagonul dispune de multe dintre resursele necesare în regiune pentru a efectua o extracție de uraniu, dacă i se va ordona acest lucru, și ia în considerare desfășurarea a încă 10.000 de soldați pentru a-i oferi președintelui mai multe opțiuni în război, potrivit oficialilor americani.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă de la Pentagon, la începutul acestei luni, ce intenționează SUA să facă în legătură cu uraniul îmbogățit al Iranului, secretarul apărării Pete Hegseth a declarat că speră ca Teheranul să accepte să renunțe la acesta, dar a lăsat să se înțeleagă că armata americană dispune de opțiuni pentru a-l confisca în cazul în care Iranul ar refuza.