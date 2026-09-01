Trump îi atacă pe americanii care se opun centrelor de date AI și le spune că vor rămâne „înapoiați și săraci”

Trei sferturi dintre americani au declarat într-un sondaj recent că se opun construirii unor centre de date lângă casele lor. Președintele Trump are o problemă cu asta, scrie New York Times.

Președintele Donald Trump a criticat luni comunitățile locale care se împotrivesc construirii centrelor de date în localitățile lor, sugerând că americanii care nu se alătură revoluției inteligenței artificiale preferă probabil să rămână „înapoiați și săraci”.

„Singurul motiv pentru care comunitățile din întreaga SUA nu și-ar putea dori centre de date este dacă ar vrea să ajungă înapoiate și sărace”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

„Dacă vor să aibă succes și să fie bogate, cu impozite mult mai mici și locuri de muncă peste tot, să lase datele la putere”, a adăugat președintele.

Cei mai mulți americani nu vor centre de date lângă casa lor

Majoritatea americanilor se opun proliferării centrelor de date în comunitățile lor, un semn al îngrijorărilor legate de o economie în schimbare rapidă și de pierderea locurilor de muncă în favoarea AI.

Conform unui sondaj recent, citat de The Guardian, trei sferturi dintre americani au declarat că s-ar opune construirii unui centru de date lângă locuințele lor, în timp ce mai mult de șase din zece americani au afirmat că s-ar opune cu fermitate unei astfel de propuneri.

În mișcarea împotriva centrelor de date, localnicii au invocat, de asemenea, potențialele efecte negative asupra mediului și creșterea costurilor utilităților.

O dezbatere importantă pentru alegeri

Centrele de date, complexe informatice gigantice care alimentează boom-ul inteligenței artificiale, au declanșat o reacție negativă la nivel național, iar analiștii au observat că această reacție va influența unele decizii la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Locuitorii din mai multe orașe și localități mai mici din toată țara sunt de fapt atât de furioși din cauza aprobării de către aleșii locali a acestor centre de date, încât au decis să nu mai aștepte.

Unii aleși locali se confruntă acum cu mișcări care vizează revocarea lor din funcție din cauza sprijinului acordat acestor centre.

„Imaginea centrelor de date din Ohio”

Centrele de date și furia oamenilor oferă muniție ambelor partide.

O notă a Comitetului Național Republican pentru Senat a avertizat recent că politica privind centrele de date pune în pericol perspectivele electorale ale senatorului Jon Husted din Ohio, un republican care a fost numit în ianuarie 2025 pentru a ocupa locul lăsat vacant de JD Vance, după ce acesta a devenit vicepreședinte.

Adversarul lui Husted, Sherrod Brown, fostul senator democrat al statului, a difuzat atacuri publicitare în valoare de milioane de dolari, numindu-l pe Husted „imaginea centrelor de date din Ohio”.

„Mai mult decât orice alt aspect din această campanie, centrele de date sunt piatra de moară care atârnă de gâtul lui Husted”, se menționează în nota informativă, citată de New York Times.

În Wisconsin, reprezentantul Tom Tiffany, un republican care candidează la funcția de guvernator, a lansat recent un spot publicitar la televiziune prin care încearcă să-și eticheteze rivalul democrat drept „David Crowley, omul centrelor de date”.

Spotul prezintă un fragment în care Crowley, șeful administrației comitatului Milwaukee, laudă inteligența artificială și centrele de date.

Crowley a încercat să se distanțeze de acele declarații, postând pe site-ul campaniei sale: „Dacă comunitățile locale nu doresc un centru de date, nu ar trebui să fie obligate să aibă unul. Fără nicio excepție”.

Trump spune că China va avea de câștigat

Lucrurile au fost mai simple pentru Trump.

El a postat că, dacă comunitățile din Statele Unite nu doresc centre de date care să alimenteze inteligența artificială, atunci China va avea de câștigat.

„Dacă omorâm găina cu ouă de aur, nu veți avea pe cine să dați vina decât pe voi înșivă”, a scris președintele.

„China nu ar putea fi mai fericită de această mișcare împotriva centrelor de date”, a asigurat el.