Trump îi cere lui Zelenski să nu mai atace infrastructura de combustibili din Rusia

Președintele american Donald Trump i-a cerut duminică președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să înceteze atacurile asupra infrastructurii rusești de producție și distribuție a motorinei, relatează Reuters.

„Noi am discutat cu domnul Zelenski despre acest lucru. Există o mulțime de alte ținte (de lovit). Dar nu loviți infrastructura pentru motorină”, le-a declarat Trump jurnaliștilor în timpul vizitei sale în Irlanda.

„Trebuie să încetați să distrugeți rezervele de motorină din Rusia”, a mai spus președintele american că a transmis ucrainenilor.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care Ucraina continuă să lovească infrastructura petrolieră a Rusiei, cu scopul de a perturba aprovizionarea cu combustibil și capacitatea Moscovei de a susține efortul de război.

Iar în fața atacurilor repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii sale petroliere, Moscova a prelungit interdicția anunțată la sfârșitul lunii iulie privind exporturile rusești de motorină.

Rusia acuză Ucraina că a atacat camioane cu motorină şi a pus în pericol a centrala nucleară de la Zaporojie

Anterior duminică, șeful Rosatom, compania de stat rusă pentru energie nucleară, a acuzat Ucraina că a atacat camioane cu motorină, punând astfel în pericol în mod deliberat siguranţa centralei nucleare de la Zaporojie, care este situată în Ucraina, dar se află sub controlul Rusiei de la începutul războiului.

Atacul ar fi avut loc vineri şi s-a soldat cu moartea a doi militari ruşi și cu rănirea multor altora, a declarat directorul Rosatom, Aleksei Lihaciov, într-un comunicat publicat duminică și citat de Reuters.

Potrivit lui Lihaciov, forţele ucrainene au lansat vineri „o serie de lovituri combinate” asupra unor camioane care livrau motorină la centrala Zaporojie.

„Atacurile au lovit în proximitatea imediată a perimetrului centralei. Doi militari au fost ucişi, iar un mare număr de soldaţi ruşi au fost răniţi, unii grav. Toţi participau la sprijinirea acestei misiuni pur civile”, a adăugat şeful Rosatom în comunicat.

Centrala nucleară de la Zaporojie, Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

Generatoare diesel asigură energia necesară răcirii combustibilului nuclear din reactoare atunci când cele două linii externe de alimentare cu electricitate ale centralei sunt nefuncţionale.

În prezent, centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, cu şase reactoare, nu produce energie electrică.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), organism ONU, a staţionat acolo o echipă permanentă de observatori, la fel şi la celelalte trei centrale nucleare funcţionale din Ucraina.

AIEA a acţionat în repetate rânduri ca mediator în cazul apariţiei unor dispute, iar luna trecută a contribuit la convenirea unui armistiţiu local care să permită efectuarea reparaţiilor şi restabilirea conexiunilor externe de alimentare cu electricitate.