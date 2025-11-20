Trump îi numește trădători pe 6 parlamentari democrați și afirmă că merită pedeapsa cu moartea. Videoclipul care l-a înfuriat pe președintele SUA

Președintele SUA, Donald Trump, ține un discurs la Forumul de investiții SUA-Arabia Saudită, la Centrul John F. Kennedy din Washington, DC, pe 19 noiembrie 2025. FOTO: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Președintele Donald Trump i-a atacat joi pe parlamentarii democrați care au cerut membrilor armatei americane să refuze orice fel de ordine ilegale, numindu-i trădători și spunând că aceștia ar trebui să fie condamnați la moarte, informează Reuters.

Trump a repostat un articol despre un material video publicat marți de șase legiuitori democrați care au servit în armată sau în comunitatea de informații.

„COMPORTAMENTUL DE REBELIUNE, pedepsit cu MOARTEA!”, a scris președintele republican, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

„Este foarte grav și periculos pentru țara noastră”, scrisese Trump, într-o postare anterioară. „Nu putem permite ca vorbele lor să rămână fără răspuns. COMPORTAMENT DE REBELIUNE DIN PARTEA TRĂDĂTORILOR!!! SĂ-I ÎNCHIDEM???”, adăugase liderul de la Casa Albă.

Cei șase parlamentari democrați sunt senatorii Elissa Slotkin, fost analist CIA și veteran al războiului din Irak, și Mark Kelly, fost astronaut și veteran al Marinei, precum și Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio și Chrissy Houlahan – ultimii patru fiind membri ai Camerei Reprezentanților.

Democrații din Congres i-au îndemnat pe membrii serviciilor militare să refuze ordinele ilegale

Cei șase democrați veterani din Congresul SUA au lansat un videoclip comun în care îndeamnă membrii serviciilor militare americane să nu se supună ordinelor ilegale, deși nu au specificat care ar fi acestea.

Elissa Slotkin, Mark Kelly, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio și Chrissy Houlahan au afirmat că „amenințările la adresa Constituției noastre” vin „chiar de aici, din țara noastră”. Ei au îndemnat în repetate rânduri personalul militar și din domeniul serviciilor de informații să „refuze ordinele ilegale”, a relatat anterior Washington Examiner.

Niciunul dintre democrații care apar în materialul video nu a specificat ce ordine ilegale ar trebui să îi îngrijoreze pe militari sau pe membrii serviciilor secrete sau ce să facă aceștia dacă consideră că li se dau astfel de ordine.

💥Sen Elissa Slotkin – former CIA

💥Sen Mark Kelly – former Navy Captain

💥Rep Chris DeLuzio – former Navy

💥Congresswoman Maggie Goodlander – former “intelligence officer”

💥Rep Chrissy Houlahan – former Air Force

💥Congressman Jason Crow – former paratrooper and Army Ranger pic.twitter.com/NzfBKd013F — 🇺🇸 The Truth Warrior (@MagaDianna) November 20, 2025

„Suntem alături de trupele noastre, de membrii serviciului nostru militar, care sunt adesea puși în situații foarte dificile, iar Donald Trump i-a pus în situații foarte dificile și a făcut aluzie la faptul că îi va pune în situații și mai dificile în lunile și anii următori, așa că le reamintim oamenilor ce spune codul uniform al justiției militare, ce spune Constituția, ce spune legea războiului”, a declarat Crow miercuri după-amiază, la Fox News.

El a invocat sugestiile președintelui Donald Trump din primul său mandat cu privire la posibilitatea ca membrii serviciului militar să îi împuște în picioarele pe protestatari, deciziile acestuia mai recente de a trimite Garda Națională în mai multe orașe americane pentru a reprima activitățile ilegale și posibilitatea trimiterii trupelor americane la secțiile de votare.

„Donald Trump a făcut o serie de comentarii și sugestii foarte tulburătoare, care ar încălca legea americană și ar pune armata noastră într-o poziție teribilă”, a adăugat Crow, fost ranger în armata SUA. „Nu vreau să aștept până se va întâmpla asta pentru a le reaminti trupelor noastre această obligație, pentru că atunci va fi prea târziu”, a adăugat parlamentarul.

Republicanii au criticat videoclipul democraților.

Senatoarea Marsha Blackburn a declarat, la Fox News: „Este de neconceput să ai oficiali aleși care le spun membrilor armatei în uniformă, care au depus jurământul, să sfideze ordinele pe care le-au primit pentru a-și îndeplini misiunea”.

În mod similar, șeful Pentagonului, Pete Hegseth a răspuns la videoclip într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, afirmând: „Etapa 4 [Sindromul deranjamentului Trump]”.

Crow a negat că în videoclip se făcea referire la operațiunile militare în desfășurare din Caraibe. În prezent, armata SUA are cea mai mare concentrare de forțe americane în emisfera vestică din ultimele decenii. De la începutul lunii septembrie, armata americană a efectuat aproximativ 20 de atacuri aeriene letale asupra navelor despre care susține că transportau droguri destinate Statelor Unite, ucigând peste 80 de persoane.

Biroul de consiliere juridică al Departamentului Justiției a constatat, în iulie, că trupele americane implicate în atacurile letale asupra navelor suspectate de trafic de droguri nu vor fi expuse unor urmăriri penale în viitor.