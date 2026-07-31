Trump îl contrazice pe Zelenski pe tema licenței pentru rachetele Patriot: „Să fim puțin atenți”

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi pentru Financial Times (FT) că nu este „sigur” că va acorda Ucrainei licența pentru producția de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, transmit Reuters și AFP.

Președintele ucrainean Zelenski anunțase marți la Washington, după o întâlnire cu Trump la Casa Albă, că SUA vor acorda Ucrainei licența respectivă, în vederea producției interne a interceptoarelor pentru Patriot.

Joi, Trump a revenit pe această temă, spunând, într-un interviu pentru FT, că este „o armă extraordinară”, dar nu s-a hotărât încă dacă va permite Ucrainei să o producă.

„Este o armă cu totul extraordinară și trebuie să fim puțin atenți cui acordăm licențe. În realitate, noi nu acordăm licențe pentru echipamente”, a spus Trump.

Președintele SUA a mai anunțat că emisarii săi speciali Steve Witkoff și Jared Kushner vor face în zilele următoare prima vizită în Ucraina.

„Pe scurt, vrem ca războiul din Ucraina cu Rusia să ia sfârșit. Nu caut rachete. Căutăm pacea”, a spus Trump.

Trump declarase la începutul lui iulie, în cadrul summitului NATO din Turcia, că va autoriza Ucraina să își producă propriile rachete PAC-3 pentru sistemul american.

Sistemul de apărare aeriană Patriot este singura armă capabilă să doboare rachetele balistice rusești care vizează Kievul şi alte oraşe. A-l convinge pe Trump să ia în considerare acordarea permisiunii Kievului de a produce rachetele ar reprezenta o realizare semnificativă pentru Zelenski.