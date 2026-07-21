Trump impune tarife vamale de 50% Canadei. Carney promite să intensifice negocierile

Președintele american Donald Trump a impus o taxă vamală de 50% asupra unei game largi de bunuri importate din Canada, ca represalii pentru ceea ce a numit „un tratament inegal” aplicat mașinilor, lactatelor și alcoolului din SUA, scrie BBC.

Printre bunurile vizate se numără vinul și crosele de hochei, și bunuri industriale, cum ar fi cimentul. Cu toate acestea, vor fi cruțate câteva exporturi cheie, cum ar fi energia, mineralele esențiale și peștele.

Prim-ministrul Mark Carney a răspuns spunând că Canada este pregătită să „intensifice” discuțiile comerciale cu SUA în următoarele săptămâni.

Casa Albă a declarat că taxele vor intra în vigoare în 30 de zile și vor marca o escaladare majoră a tensiunilor comerciale dintre vecinii nord-americani.

Noile taxe se aplică tuturor mărfurilor vizate, indiferent dacă produsul a fost inclus sau nu în acordul de liber schimb existent dintre Canada, SUA și Mexic, cunoscut sub numele de USMCA.

„Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de acțiuni comerciale unilaterale ale SUA care au început cu impunerea de către SUA a unei serii de tarife vamale, încălcând direct Acordul Canada-Statele Unite-Mexic”, a declarat Carney într-un comunicat publicat pe X.

El a menționat, de asemenea, „amenințări la adresa suveranității canadiene”, o posibilă referire la apelurile lui Trump de a face din vecinul nordic al Americii cel de-al 51-lea stat american.

Taxele de import de luni se adaugă barierelor comerciale deja existente între cele două națiuni.

SUA a menținut tarife vamale active cuprinse între 15% și 50% pentru oțelul, aluminiul și cuprul canadian. Washingtonul percepe, de asemenea, un tarif de 35% pentru cheresteaua de rășinoase canadiană, alături de o taxă de 25% pentru piesele auto din afara SUA.

Canada are propriul contratarif de 25% asupra anumitor importuri de oțel, aluminiu și vehicule americane.

Taxele de luni vin în urma amenințării președintelui Trump de a impune tarife pentru fumul incendiilor de vegetație din Canada care se răspândește în orașele americane.

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Dar nu există nicio mențiune despre incendiile de vegetație în ordinele executive pe care Trump le-a semnat luni.

În ceea ce privește mașinile, Trump acuză Canada că percepe o taxă pe vehiculele și piesele americane care nu sunt acoperite de USMCA.

El susține că acest lucru este „nerezonabil” și că Canada discriminează SUA prin faptul că nu a perceput altor țări o taxă similară.

Producția de automobile din America de Nord este puternic integrată între Canada, SUA și Mexic.

Însă secretarul Comerțului al lui Trump, Howard Lutnick, a declarat în trecut că el consideră că Canada ar trebui „să fie pe locul doi” după SUA.

Trump a menționat, de asemenea, mașinile în trecut ca o problemă în care cele două țări au interese conflictuale.

Între timp, produsele lactate au fost mult timp o problemă pentru SUA, în special pentru sistemul de gestionare a aprovizionării din Canada, care stabilește limite pentru importurile străine. Cei care depășesc limita sunt taxați cu taxe vamale de până la 300%.

Și, în cele din urmă, boicotul persistent al băuturilor alcoolice americane de către majoritatea provinciilor canadiene a devenit un punct sensibil major pentru americani de când a fost impus anul trecut.

Premierii canadieni au declarat în repetate rânduri că boicotul va fi ridicat dacă SUA își elimină tarifele vamale asupra sectoarelor cheie din Canada, inclusiv metalele și automobilele.

Negociatorii comerciali canadieni au lucrat la încercarea de a obține un acord care ar reduce cel puțin o parte din tarifele americane actuale.

La începutul acestui an, SUA au ales să nu reînnoiască USMCA în forma sa actuală.

Canada și Mexicul au solicitat o reînnoire a acordului comercial, dar SUA vor să facă modificări la acesta, negociat în timpul primului mandat al lui Trump.

În forma actuală, tratatul va continua să guverneze comerțul nord-american în următorul deceniu în mod continuu, necesitând revizuiri anuale.

În februarie, Curtea Supremă a SUA a anulat tarifele impuse de Trump prin Legea Internațională privind Puterile Economice de Urgență din 1977.

Judecătorii au decis că președintele și-a depășit atribuțiile atunci când a anunțat îndatoririle prevăzute de o lege rezervată situațiilor de urgență națională.

Casa Albă a promis la vremea respectivă că va invoca alte mecanisme pentru a impune taxe la import.

Taxele vamale de luni au fost introduse în temeiul Secțiunii 338 din Legea tarifară din 1930, care acoperă discriminarea comercială și nu urgențele naționale.

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Candance Laing, șefa Camerei de Comerț a Canadei, a numit ultimele tarife o „decizie regretabilă” și a îndemnat oficialii să facă „progrese semnificative” în discuții înainte ca noile taxe să intre în vigoare peste 30 de zile.

Chris Swonger, șeful Consiliului Băuturilor Distilate din Statele Unite, a cerut, de asemenea, ambelor părți să găsească o soluție, avertizând că decizia „crește riscul unor represalii suplimentare”.