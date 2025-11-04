Trump intervine în alegerile pentru primăria New York-ului împotriva „candidatului comunist Zohran Mamdani”. Amenințarea președintelui

Liderul republican de la Casa Albă a decis să susțină un democrat în scrutinul de marți pentru primăria metropolei americane, numai pentru a-l împiedica pe Mamdani, un politician tânăr care se descrie drept socialist democrat, să câștige alegerile, scrie Reuters.

Donald Trump a anunțat luni că îl susține pe fostul guvernator al statului New York, Andrew Cuomo, pentru funcția de primar al orașului New York și a amenințat că va bloca fondurile federale destinate orașului dacă candidatul democrat Zohran Mamdani va câștiga scrutinul de marți.

Trump a mers până acolo încât a îndemnat alegătorii să nu voteze pentru candidatului republican, Curtis Sliwa, care se află pe locul trei în sondaje, după Mamdani și Cuomo.

Cuomo, un politician veteran al Partidului Democrat, candidează ca independent după ce a pierdut în fața lui Mamdani în alegerile primare democrate.

Amenințarea lui Trump

Alegerile de marți din New York sunt urmărite cu atenție la nivel național, deoarece ar putea contribui la conturarea imaginii Partidului Democrat și a platformei pe care partidul va duce lupta în alegerile intermediare de anul viitor și în cele prezidențiale din 2028.

Mamdani, un tânăr de 34 de ani nou-venit în politică, care se autodescrie ca socialist democrat și care îl devansează pe Cuomo în sondaje, a mobilizat alegătorii mai tineri și mai progresiști, dar i-a alarmat pe democrații mai moderați, care se tem că o orientare prea puternică spre stânga ar putea avea efecte negative.

Republicanii au atacat candidatura lui Mamdani pe tot parcursul campaniei, Trump etichetându-l drept comunist.

„Indiferent dacă vă place sau nu Andrew Cuomo, nu aveți de ales. Trebuie să votați pentru el și să sperați că va face o treabă fantastică. El este capabil de asta, Mamdani nu!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Trump a declarat că un vot pentru republicanul Sliwa nu ar face decât să-l ajute pe Mamdani.

„Dacă candidatul comunist Zohran Mamdani câștigă alegerile pentru primarul orașului New York, este foarte puțin probabil să contribui cu fonduri federale, altele decât minimul necesar”, a declarat Trump, care este originar din New York.

Guvernul federal al SUA va aloca orașului New York 7,4 miliarde de dolari în anul fiscal 2026, adică aproximativ 6,4% din cheltuielile totale ale orașului, potrivit unui raport oficial.

Trump a amenințat cu reducerea fondurilor federale pe durata celui de-al doilea mandat al său din cauza inițiativelor climatice, politicilor privind persoanele transgender, manifestațiilor pro-palestiniene și politicilor de diversitate, echitate și incluziune.

Cum a răspuns Mamdani

Mamdani, membru al Adunării Statale a New York-ului, născut în Uganda, i-a șocat pe observatorii politici pe 24 iunie cu o victorie convingătoare în alegerile primare.

El și-a folosit campania pentru a mobiliza newyorkezii împotriva candidaților establishmentului, precum Cuomo, care a fost ales guvernator al New Yorkului de trei ori, dar a demisionat în 2021 în urma unui raport al procurorului general al New Yorkului care a concluzionat că a hărțuit sexual 11 femei, inclusiv angajate ale statului.

O anchetă a Departamentului de Justiție al SUA a concluzionat ulterior că Cuomo a supus cel puțin 13 angajate ale statului unui „mediu de lucru ostil din punct de vedere sexual”.

„Susținerea oferită de mișcarea MAGA lui Andrew Cuomo reflectă convingerea lui Donald Trump că acesta ar fi cel mai bun primar pentru el”, a declarat Mamdani la un eveniment de campanie după ce Trump și-a exprimat sprijinul pentru Cuomo.

„Ei (Trump și Cuomo) au aceiași donatori, împărtășesc aceeași viziune limitată și același sentiment de impunitate”, a spus Mamdani.

Politicile lui Mamdani includ creșterea impozitelor pentru cei mai bogați locuitori ai orașului New York, creșterea ratei impozitului pe profit, înghețarea chiriilor stabilizate pentru apartamente și creșterea numărului de locuințe subvenționate de stat.

Ascensiunea sa, spun unii analiști, prezintă atât riscuri, cât și avantaje pentru Partidul Democrat național, care recunoaște necesitatea de a atrage votanții tineri, dar este precaut în fața atacurilor republicanilor care au scos constant în evidență politicile de stânga ale lui Mamdani și criticile acestuia la adresa ocupației israeliene a teritoriilor palestiniene.