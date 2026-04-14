Trump, ironizat de fostul consilier al lui Ali Khamenei pentru blocada din Ormuz. „Va duce la o nouă surpriză”

Mohammad Mokhber, unul dintre consilierii fostului lider suprem din Iran, Ali Khamenei, susține că blocarea Strâmtorii Ormuz de către armata Statelor Unite va escalada tensiunile și va deschide „noi fronturi”, într-un mesaj pe rețelele sociale în care l-a numit „pierzător” pe Donald Trump.

„Deruta lui Trump este preludiul unei noi greșeli”, a scris într-o postare pe platforma X fostul consilier al ayatollahului ucis într-un atac aerian la începutul războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

„Iluzia blocării Strâmtorii Ormuz nu numai că nu aduce nicio realizare, dar va duce la o altă surpriză și la deschiderea de noi fronturi împotriva sistemului de dominație, sporind presiunea economică asupra regiunii, lumii și aliaților acestora”, a adăugat Mohammad Mokhber, citat de publicația de opoziție Iran International.

Mokhber a spus că președintele american Donald Trump este un „pierzător” și nu are de ales decât „să accepte înfrângerea”.

10.000 de trupe americane implicate în blocadă

Comandamentul central al forțelor americane susține că în primele 24 de ore ale blocadei împotriva porturilor iraniene nu a trecut nicio navă, potrivit CBS News. În blocadă sunt implicați peste 10.000 de piloți, pușcași marini și marinari, spune comandamentul, citat de NBC News.

Armata Statelor Unite precizase, duminică, că blocada se aplică doar navelor care intră și ies din porturile și din zonele de coastă iraniene, dar că va permite navelor care vin și se deplasează în alte direcții să folosească această rută strategică – pe care Iranul a paralizat-o ca ripostă la atacurile lansate de SUA și Israel împotriva sa.

CNN a scris că Strâmtoarea Ormuz a fost tranzitată de mai multe nave care au legături cu Iranul de când a fost instituită blocada americană, dar că activitatea generală din porturile iraniene pare să fie într-adevăr mai mică. SUA a declarat că șase vase comerciale au făcut cale întoarsă din cauza blocadei.

Cel puțin nouă nave comerciale au traversat strâmtoarea începând de luni, potrivit Kpler, o platformă intelligence și analiză. Printre acestea se numără Rich Starry, un petrolier sancționat de Statele Unite din 2023 din cauza legăturilor sale cu Iranul, și un alt petrolier vizat de sancțiuni, Elpis, care are de asemenea legături cu Iranul.