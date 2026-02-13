Trump îşi menţine poziţia după videoclipul rasist cu soții Obama prezentați ca maimuțe, postat pe contul lui de socializare

Preşedintele american Donald Trump a continuat joi să minimalizeze reacţia negativă stârnită de un videoclip rasist cu soţii Obama, postat săptămâna trecută pe contul său de pe Truth Social, spunând că niciun angajat al Casei Albe nu a fost sancționat pentru postarea ofensatoare, relatează The Guardian.

Trump, rugat joi, la CBS News, să spună dacă l-a concediat sau sancţionat pe acel angajat care a postat de pe contul său videoclipul în care apăreau soţii Obama, a răspuns că nu.

Preşedintele american a continuat apoi să găsească scuze pentru clipul rasist, care îi prezenta pe Barack şi Michelle Obama ca maimuţe de desen animat, susţinând că ar fi fost o referire la Regele Leu, un film de animaţie în care nu apar maimuţe.

Videoclipul publicat târziu în noapte pe contul lui Trump de pe Truth Social a îmbinat o parte dintr-un documentar care prezenta teorii conspiraționiste despre alegerile din 2020 ca fiind fapte, cu câteva secunde din animația rasistă cu soții Obama.

A fost „un clip destul de lung, în care era un mic fragment care avea legătură cu Regele Leu”, a spus Trump.

În versiunea lui Trump, videoclipul nu reprezenta o problemă pentru că fusese deja văzut pe scară largă online.

„A fost foarte mult – a fost difuzat peste tot, cu mult înainte să fie postat”, a susţinut Trump, aparent referindu-se la clipul animat complet din care fusese extrasă reprezentarea rasistă a soţilor Obama, în care el era prezentat ca un leu.

„Dar acela a fost… un material foarte puternic despre frauda electorală”, a adăugat Trump, referindu-se la videoclipul care promova teorii conspiraţioniste nefondate, „iar fragmentul despre care vorbiţi a fost peste tot, de multe ori, cred, de ani de zile”.

JD Vance: „Nu e o controversă reală”

Vicepreședintele JD Vance a respins şi el miercuri îngrijorările legate de videoclipul rasist, spunând jurnaliştilor în Azerbaidjan că, deoarece el era în deplasare, controversa a început şi apoi s-a stins înainte să apuce să-i acorde atenţie.

Vance a repetat apoi afirmaţia falsă a lui Trump potrivit căreia videoclipul, care a rămas online timp de 12 ore, ar fi fost eliminat imediat ce imaginile rasiste au fost descoperite. În realitate, secretarul de presă al Casei Albe a apărat iniţial videoclipul, iar acesta a rămas pe contul lui Trump timp de ore, până a fost şters după ce chiar şi susţinători republicani ai preşedintelui l-au denunţat drept rasist.

„Ştiţi, preşedintele a spus că un angajat a postat un videoclip, el nici măcar nu îl văzuse pe tot; când l-a văzut integral, l-a dat jos”, a spus Vance. „Nu e o controversă reală”, a adăugat vicepreședintele american.

„Ar trebui să îşi ceară scuze pentru că a postat un videoclip şi apoi l-a şters? Nu, nu cred”, a spus Vance. „Cred că oamenii postează lucruri pe social media şi dacă postezi ceva şi nu îţi place, îl poţi şterge”, a mai spus el.