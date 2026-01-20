Trump lansează o amenințare fără precedent la adresa Franței, după ce a aflat că Macron nu vrea să se alăture Consiliului pentru Pace: „A spus asta?”

Președintele francez Emmanuel Macron s-a aflat luni la Casa Albă pentru discuții cu omologul său american, Donald Trump, 24 februarie 2025. Credit line: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Liderul de la Casa Albă a sugerat că ar putea folosi arma sa preferată – cea economică – pentru a-l convinge pe președintele Franței să coopereze, dar a amintit în același timp că Macron mai are puțin din mandatul său, scrie Reuters.

Donald Trump a amenințat că va aplica taxe vamale de 200% vinurilor și șampaniilor franceze, într-un efort de a-l convinge pe președintele francez Emmanuel Macron să se alăture „Consiliului pentru Pace”, inițiativa președintelui SUA care va avea rolul de a soluționa conflictele globale.

Consiliul pentru Pace, care ar începe prin abordarea conflictului din Gaza și s-ar extinde apoi la alte conflicte, ridică semne de întrebare cu privire la rolul Organizației Națiunilor Unite, iar o sursă apropiată lui Macron a declarat că președintele francez intenționează să refuze invitația de a se alătura inițiativei.

Când a fost întrebat despre poziția lui Macron, Trump a răspuns: „A spus asta? Ei bine, nimeni nu-l vrea, pentru că va părăsi funcția foarte curând”.

Apoi, el a amenințat cu taxe vamale. „Voi aplica o taxă vamală de 200% vinurilor și șampaniilor sale, iar el se va alătura, dar nu este obligat să o facă”, a spus Trump.

O întâlnire Macron-Trump nu e deocamdată programată

Macron urma să ajungă marți la Davos, înainte de a se întoarce la Paris în seara aceleiași zile. Consilierii de la Élysée au declarat că nu există planuri de prelungire a șederii sale până miercuri, când Trump va sosi în stațiunea montană elvețiană.

Într-o altă lovitură la adresa liderului francez, Trump a publicat un mesaj privat al lui Macron în care acesta spunea că nu înțelege acțiunile lui Trump în legătură cu Groenlanda.

În mesaje, Macron îi spunea lui Trump că ar putea organiza o întâlnire după Davos.

„Prietene, suntem total de acord în privința Siriei. Putem realiza lucruri mărețe în privința Iranului. Nu înțeleg ce faci în Groenlanda”, începe mesajul, conform capturilor de ecran.

Liderul de la Palatul Elysee i-a propus apoi președintelui SUA „să încercăm să realizăm lucruri mărețe”.

„Pot organiza o întâlnire G7 după Davos, joi după-amiază, la Paris. Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii în marja reuniunii”, se mai arată în mesajul publicat de Trump.

Macron l-a invitat, de asemenea, pe Trump la cină joi, la Paris, înainte de a se întoarce în SUA, potrivit capturilor de ecran.

Franța a fost unul dintre cei mai puternici suporteri ai unei poziții mai ferme a UE în relația cu SUA, iar surse citate de presa franceză au spus că Macron susține inclusiv folosirea instrumentului anti-coerciție, o armă economică puternică, după ce Trump a revendicat Groenlanda și a anunțat că va impune taxe vamale statelor care au susținut activ Danemarca.

O problemă pentru producătorii francezi

Vinurile și băuturile spirtoase exportate în Statele Unite din Uniunea Europeană sunt supuse în prezent unei taxe vamale de 15% – o rată pe care francezii au făcut presiuni intense pentru a o reduce la zero, de când Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit asupra unui acord comercial între SUA și UE în Scoția, vara trecută.

Statele Unite sunt cea mai mare piață pentru vinurile și băuturile spirtoase franceze, cu livrări către SUA în valoare de 3,8 miliarde de euro în 2024.

„Faptul că primim tot mai multe amenințări va face ca investițiile în industrie să fie tot mai dificile, va face ca companiile să ia mai greu decizii privind propriile investiții”, a declarat Laurence Whyatt, șefa departamentului de cercetare europeană în domeniul băuturilor la Barclays, citată de Reuters.

Acțiunile conglomeratului de lux LVMH, care deține mari producători de șampanie, inclusiv Moet & Chandon, au scăzut cu 2% la începutul tranzacționării.

Gabriel Picard, președintele lobby-ului francez pentru exportul de vinuri și băuturi spirtoase FEVS, a declarat luni pentru Reuters, înainte de apariția noii amenințări, că industria a înregistrat o scădere de 20% până la 25% a activității din SUA în a doua jumătate a anului trecut, ca urmare a măsurilor comerciale anterioare.

Un consilier al lui Macron a declarat că Elysee a luat notă de remarca lui Trump și a subliniat că amenințările cu taxe pentru a influența politica externă a unei terțe părți sunt inacceptabile.