Trump lansează parfumul „Victory” – 250 de dolari pentru esența de „putere și succes” a preşedintelui SUA

Antreprenorul Trump lansează o nouă linie de parfumuri dedicată victoriilor sale electorale, 100 ml la 250 de dolari pentru a lua acasă o statuetă aurie a președintelui SUA cu esența dedicată lui, un simbol, aşa cum scrie, al „puterii și succesului”, scrie ziarul italian La Stampa, citat de Rador Radio România.

Numele parfumului este Victory 45-47, pentru a celebra victoriile electorale care l-au transformat în al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Noile parfumuri „în stil Trump” în ediție limitată, care se prezintă sub forma unei statuete aurii a președintelui american îmbrăcat într-un costum elegant și ținând în mână un premiu Oscar, „sunt îndrăznețe, frumoase și iconice, perfecte pentru fani și colecționari”, conform site-ului web pentru achiziționarea produsului, gettrumpfragrances.com.

„Pentru bărbații care își ating obiectivele cu forță, încredere și determinare, aceasta este mai mult decât o simplă colonie, este o celebrare a rezilienței și a succesului”, se arată în descrierea produsului pentru brandul masculin.

Pentru femei, parfumul este descris pe site ca fiind unul „sofisticat și delicat”, care „conferă încredere, frumusețe și hotărâre de neclintit”.

Şi cât costă statueta lui Trump? O sticlă de 100 de mililitri – 249 de dolari.

The President of the United States is now hawking 'Trump Fragrances' for $249 a bottle. pic.twitter.com/NcSTLad2Ln