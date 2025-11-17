Trump și-a schimbat poziția în privința Dosarelor Epstein și le cere republicanilor din Cameră să voteze pentru publicarea lor

Președintele american Donald Trump a cerut republicanilor din Camera Reprezentanților să voteze pentru publicarea dosarelor Epstein, schimbându-și declarațiile anterioare pe acest subiect, scrie BBC.

„Republicanii din Camera Reprezentanților ar trebui să voteze pentru publicarea dosarelor Epstein, pentru că nu avem nimic de ascuns”, a scris Trump duminică seară pe Truth Social.

Schimbarea majoră a poziției lui Trump vine în contextul în care zeci de republicani au semnalat că sunt dispuși să voteze pentru publicarea documentelor.

Camera Reprezentanților ar putea vota săptămâna aceasta o lege care să oblige Departamentul de Justiție să facă publice dosarele. Susținătorii proiectului de lege par să aibă suficiente voturi pentru ca acesta să fie adoptat de Cameră, deși nu este clar dacă va trece și de Senat.

Trump ar trebui, de asemenea, să aprobe publicarea documentelor dacă acestea sunt adoptate de ambele camere.

Atât democrații, cât și unii republicani au susținut acest demers legislativ. Reprezentantul republican Thomas Massie, co-inițiator al proiectului de lege, a declarat duminică într-un interviu acordat ABC News că până la 100 de republicani ar putea vota în favoarea lui .

Cunoscută sub numele de Legea privind transparența dosarelor Epstein, scopul proiectului de lege este de a obliga departamentul de justiție să publice toate înregistrările, documentele, comunicările și materialele de investigație neclasificate legate de Jeffrey Epstein.

Trump a publicat declarația la scurt timp după aterizarea la baza americană Andrews, în urma unui weekend petrecut în Florida.

„Departamentul de Justiție a predat deja publicului zeci de mii de pagini despre «Epstein», care analizează relația diverșilor agenți democrați (Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers etc.) cu Epstein. NU-MI PASĂ!”, a scris Trump, adăugând că dorește ca republicanii să se întoarcă „ÎNAPOI LA PROBLEME”.

Referirea lui Trump la Clinton vine după ce Departamentul de Justiție al SUA a confirmat că va investiga presupusele legături ale finanțatorului pedofil Jeffrey Epstein cu bănci importante și cu mai mulți democrați proeminenți, inclusiv fostul președinte american Bill Clinton.

Trump a declarat că va cere procurorului general Pam Bondi și FBI-ului să investigheze „implicarea și relația” lui Epstein cu Clinton și cu alții.

Clinton a negat vehement că ar fi avut vreo cunoștință despre infracțiunile lui Epstein.

Un purtător de cuvânt al JPMorgan Chase a declarat că firma regretă „orice asociere” pe care au avut-o cu Epstein și a adăugat că firma „nu l-a ajutat să comită actele sale odioase”.

Revenirea lui Trump vine după ce democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat săptămâna trecută trei schimburi de e-mailuri, inclusiv corespondență între Epstein, care a murit în 2019 în închisoare, și asociata sa Ghislaine Maxwell, care execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual.

Unele dintre aceste schimburi de replici fac referire la Trump . Într-un e-mail, trimis în 2011, Epstein îi scrie lui Maxwell: „Vreau să realizezi că acel câine care nu a lătrat este Trump… [VICTIMA] a petrecut ore întregi la mine acasă cu el.”

În comentariile sale de duminică seară, Trump a reiterat declarațiile de la Casa Albă privind respingerea dosarelor Epstein, numindu-le o „farsă” condusă de democrați. Postarea sa a venit după ce președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a sugerat, în comentariile sale la Fox News, că un vot privind publicarea documentelor ar pune capăt acuzațiilor conform cărora Trump ar avea vreo legătură cu abuzul și traficul de copii adolescenți comis de Epstein.

Trump și congresmena republicană Marjorie Taylor Greene, în mod tradițional una dintre cele mai înverșunate apărătoare ale sale, s-au certat public din cauza dosarelor .

Vineri, Trump a numit-o pe Greene „trădătoare” în postările de pe rețelele de socializare și a spus că ar trebui să fie demisă la alegerile de anul viitor.

La rândul său, Greene a pus sub semnul întrebării dacă Trump încă pune „America pe primul loc” și a criticat modul în care a gestionat dosarele Epstein.

Într-o scrisoare adresată Congresului și supraviețuitorilor lui Epstein ea a cerut parlamentarilor americani să voteze în favoarea publicării dosarelor.

„Nu uitați că principala voastră datorie este față de alegătorii voștri. Priviți în ochii copiilor voștri, ai surorilor voastre, ai mamelor voastre și ai mătușilor voastre”, se arată în scrisoare.

„Imaginați-vă că ai fi tu însuți un supraviețuitor. Ce ți-ai dori pentru ei? Ce ți-ai dori pentru tine? ”