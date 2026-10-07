„Trump Liberty Line” – numele pe care îl va purta o nouă linie electrică de înaltă tensiune între România și Republica Moldova

Proiectul pentru noua linie electrică de înaltă tensiune care va face legătura între România și Republica Moldova și care va purta numele „Trump Liberty Line” este „susținut printr-o investiție de 130 de milioane de dolari din partea guvernului SUA”, spune Ambasada SUA la Chișinău.

HotNews a solicitat Guvernului României și companiei Transelectrica puncte de vedere legate de acest proiect, urmând să fie publicate imediat ce vor fi transmise.

Nu este primul proiect din România care primește numele președintelui american Donald Trump. Recent, a fost inaugurată în Sectorul 4 din București o extindere a unui parc, care a primit denumirea de „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”.

Cine este implicat în proiect

În Republica Moldova, beneficiarul proiectului este Moldelectrica. Consultanți sunt compania americană Black & Veatch și CCEM (Compania de Consultanță în Energie și Mediu S.A.), o companie din România.

Printr-un comunicat de presă, CCEM a anunțat că este partener oficial al Black & Veatch, SUA pentru viitorul proiect de investiții “LEA 400 kV OHL Gutinaș-Strășeni de interconexiune România – Republica Moldova”.

„Săptămâna trecută a marcat un important pas înainte pentru viitorul energetic al Republicii Moldova, când Ministerul Energiei, Moldelectrica, Black & Veatch și Ambasada SUA la Chișinău au lansat grupul de lucru pentru linia electrică Strășeni–Gutinaș «Trump Liberty Line»”, a anunțat Ambasada SUA la Chișinău.

Detalii despre proiectul liniei electrice aeriene Strășeni-Gutinaș

Guvernul Statelor Unite ale Americii a aprobat finanțarea pentru proiectul de construire a liniei electrice aeriene Strășeni–Gutinaș 400 kV, în valoare de 130 de milioane de dolari, a anunțat compania Moldoelectrica.

Proiectul prevede construirea unei noi linii electrice aeriene de 400 kV între stațiile electrice Gutinaș din România și Strășeni din Republica Moldova.

Pe teritoriul Republicii Moldova, linia va avea o lungime de aproximativ 72 de kilometri și va traversa raioanele Hîncești, Nisporeni și Strășeni, iar trecerea frontierei va fi realizată în apropierea localității Leușeni. Pe partea română, linia va avea aproximativ 144 de kilometri, a precizat Moldoelectrica.

Potrivit companiei din Republica Moldova, aceste lucrări vor crește capacitatea rețelei de transport și vor facilita circulația energiei electrice între Republica Moldova și România.

„Costul estimat al proiectului este de circa 130 milioane de dolari, iar finanțarea proiectului urmează a fi asigurată de Guvernul Statelor Unite ale Americii”, a transmis și Ministerul Energiei de la Chișinău.

Potrivit ministerului din R. Moldova, în vederea promovării proiectului, a fost constituită și convocată Comisia interinstituțională responsabilă de inițierea și desfășurarea cercetării prealabile necesare pentru declararea utilității publice de interes național. În urma unei ședințe din data de 21 august 2025, Comisia, cu votul unanim al membrilor prezenți, a decis existența elementelor justificative pentru declararea de utilitate publică de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene.

Aceasta va fi a treia linie de înaltă tensiune (400 kV) dintre cele două țări și ajută la securitatea și independența energetică a Republicii Moldova.