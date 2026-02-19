Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan: „Prim-ministrul Dan” / Laude de la liderul SUA pentru „românii fantastici”, la reuniunea Consiliului pentru Pace

Președintele Nicușor Dan dă mâna cu președintele Donald Trump, la Consiliul pentru Pace. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept „prim-ministrul României”, joi, la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington.

Liderul SUA a făcut o prezentare a tuturor oficialilor prezenți la prima reuniune a Consiliului pentru Pace de la Washington, dar la Nicușor Dan a avut o problemă.

„Prim-ministrul Dan din România”, a spus Trump, încurcând funcția președintelui.

El a avut în același timp cuvinte bune despre români.

„Românii sunt oameni minunati, fantastici, așa cum sunteti si dvs. Multi vin si muncesc în aceasta tara si ne ajută. Sunt oameni de încredere”, a spus Trump.

La reuniunea de la Washinton, Nicușor Dan stă în partea stângă a sălii, în capătul rândului din mijloc, chiar lângă Tony Blair, fost premier laburist al Marii Britanii.

Pe același rând, stau secretara de presă a Casei Albe Karoline Leavitt și un alt reprezentant al SUA. În fața lui, sunt așezați ministrul de externe al Arabiei Saudite și premierul Albaniei, Edi Rama.

Înainte de începutul reuniunii, șeful statului s-a fotografiat alături de Javier Milei, președintele Argentinei, de Tony Blair și de președintele Băncii Mondiale.

Președintele Nicușor Dan va avea un discurs în limba engleză la summitul Consiliului pentru Pace de la Washington convocat de Donald Trump, în contextul în care România este țara europeană reprezentată la cel mai înalt nivel, ca observator.

De ce a mers Nicușor Dan la Washington

Președintele Nicușor Dan a sugerat că motivul prezenței sale la Washington ține în special de consolidarea relației cu administrația Trump.

„Au existat anumite dubii, neîncredere după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane. Față de tot acest context, cred că prezența României prin președintele ei ajută la a clarifica și diplomatic și față de cetățeni care este relația adevărată dintre România și SUA”, a declarat Nicușor Dan zilele trecute, într-un interviu acordat Radio România Actualități.

România, prin președintele Nicușor Dan, va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii, care va avea loc la Washington în 19 februarie. În emisiunea de la RRA, el a subliniat că nu are planificată nicio întâlnire bilaterală cu Trump.

„E o primă întâlnire de lucru. După ce am primit invitația de a participa la aceasta ședința, am solicitat alte tipuri de clarificări ca sa vedem ce poate face un stat care nu e membru, dar e rezonanță cu direcția în care vrea sa meargă”, a explicat Nicușor Dan decizia de a confirma invitația.

Susținere electorală pentru Viktor Orbán

Trump a făcut o scurtă prezentare oficialilor prezenți la reuniunea Consiliului pentru Pace, insistând câteva secunde la fiecare, pentru a evidenția anumite aspecte.

În vreme ce la Bahrain a observat bogăția țării, în cazul lui Viktor Orban, premierul Ungariei, el a avut cuvinte de susținere și încurajare în vederea alegerilor din aprilie.

Răspunzând criticilor potrivit cărora susținerea liderilor străini ar echivala cu o interferență în alegeri, Trump a declarat: „Nu ar trebui să susțin pe nimeni, dar susțin persoanele care îmi plac. Știți, am avut rezultate foarte bune în susținerea candidaților din Statele Unite, dar acum susțin lideri străini, inclusiv pe Viktor Orbán”.

Trump a spus că sprijinul său pentru Javier Milei din Argentina, un alt participant la reuniunea inaugurală a Consiliului Pentru Pace, a ajutat partidul acestuia în alegerile recente.

„Era puțin în urmă în sondaje”, a adăugat Trump. „A sfârșit prin a câștiga cu o majoritate zdrobitoare”, a spus el.

Revenind la Orban, el a spus: „Prim-ministrul Orban al Ungariei are sprijinul meu complet și total pentru alegeri. Nu toată lumea din Europa apreciază acest sprijin. Nu-i nimic. El face o treabă incredibilă. A făcut o treabă incredibilă în ceea ce privește imigrația. Spre deosebire de unele țări care s-au prejudiciat singure, ei lucrează la acest aspect”, a spus Trump.