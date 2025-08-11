Trump, noi dezvăluiri despre summitul cu Putin. Veste devastatoare pentru Zelenski: „Îl voi suna” / Liderul american a spus de două ori: „Plec în Rusia”

Președintele american Donald Trump sosește pentru a discuta cu reporterii în sala de conferințe James Brady de la Casa Albă, pe 11 august 2025, la Washington DC. FOTO: Alex Brandon / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă la o „discuție constructivă” cu omologul său rus, Vladimir Putin, și că este nemulțumit de Volodimir Zelenski, liderul Ucrainei, pentru că acesta a exclus concesii teritoriale din partea țării sale, informează AFP, CNN și Sky News.

„Voi vorbi cu Vladimir Putin și îi voi spune că trebuie să pună capăt acestui război”, a declarat Trump într-o conferință de presă la Casa Albă, adăugând că „ar dori să vadă un armistițiu foarte, foarte repede”.

Trump a spus că îl va suna pe Zelenski și pe alți lideri europeni imediat după întâlnirea cu Putin, programată pentru vineri în statul american Alaska, din nordul îndepărtat al SUA.

„Următoarea întâlnire va fi cu Zelenski și Putin, sau cu Zelenski, Putin și cu mine. Voi fi acolo dacă vor avea nevoie”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump a afirmat că este „puțin deranjat” de faptul că Zelenski a spus că are nevoie de aprobarea constituțională pentru orice fel de concesii teritoriale.

„Adică, are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea. Dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii?”, s-a întrebat Trump. „Pentru că vor avea loc unele schimburi de teritorii”, a mai spus președintele american, fără a preciza în ce va consta acest „schimb de teritorii.

Trump descrie summitul cu Putin drept o „întâlnire de sondare”

„Este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc”, a mai declarat Trump, după ce a fost întrebat despre viitoarea sa întâlnire cu Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska.

„Este un război care nu ar fi avut loc dacă eu aș fi fost președinte, nu s-ar fi întâmplat niciodată”, a insistat șeful Casei Albe.

El a descris discuțiile cu liderul de la Kremlin ca fiind o „întâlnire de sondare” și a precizat că „el (Putin, n.r.) vrea să se implice”.

Trump a adăugat că el crede că Putin vrea să „termine” cu războiul.

„Am spus asta de câteva ori și am fost dezamăgit pentru că am avut discuții foarte bune cu el, iar apoi au fost lansate rachete asupra Kievului sau asupra altor locuri”, a precizat președintele american.

De asemenea, el a explicat că îi va spune lui Putin: „Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l închei”.

El a adăugat că îi va suna pe liderii europeni „cu care mă înțeleg foarte bine” după încheierea discuțiilor cu președintele rus.

Dar Trump a mai spus că nu va încheia un acord între Rusia și Ucraina, adăugând „nu depinde de mine”.

„Am primit un telefon în care mi s-a spus că vor să ne întâlnim și voi vedea despre ce vor să discutăm”, a precizat el. „Aș dori să văd un armistițiu, aș dori să văd cea mai bună înțelegere care se poate ajunge pentru ambele părți, pentru că sunt necesare două părți pentru a dansa tango.”

Răspunsul lui Trump, întrebat dacă Zelenski va participa la discuțiile de vineri

Donald Trump a fost întrebat și dacă Volodimir Zelenski va participa la discuțiile de vineri din Alaska.

„Nu a fost implicat în organizarea acesteia. Aș spune că ar putea merge, dar a participat la multe întâlniri. Știți, este acolo de trei ani și jumătate. Nu s-a întâmplat nimic”, le-a spus Trump reporterilor.

„Vom avea o întâlnire cu Vladimir Putin și, la sfârșitul acesteia, probabil în primele două minute, voi ști exact dacă se poate ajunge la un acord”, a spus Trump.

„Cum veți ști asta?”, a insistat un reporter.

„Pentru că asta fac eu. Eu fac înțelegeri”, a răspuns Trump.

Președintele a adăugat ulterior că va fi necesară o întâlnire între Putin și Zelenski.

„În cele din urmă, îi voi pune pe cei doi într-o cameră. Eu voi fi acolo sau nu, și cred că problema se va rezolva”, a susținut Trump.

Președintele american a spus că „pot exista multe definiții” ale unui acord bun, dar a părut să reducă așteptările înaintea summitului de vineri.

„Mă aștept să am o întâlnire cu Putin care cred că va fi bună, dar ar putea fi și rea”, a spus Trump.

Trump a spus de două ori, din greșeală, că „pleacă în Rusia”

Donald Trump a alocat mult timp în cadrul amplei sale conferințe de presă de la Casa Albă vorbind despre Rusia și despre întâlnirea sa viitoare cu Vladimir Putin.

Dar el s-a exprimat greșit de două ori în timpul briefingului care a durat peste o oră, spunând că se va întâlni cu liderul de la Kremlin în Rusia, și nu în Alaska.

Prima dată a spus acest lucru când a anunțat declararea „stării de urgență publică” din Washington DC: „Este o situație tragică și mi-e rușine să fiu aici. Știți, mă duc să mă întâlnesc cu Putin. Vineri plec în Rusia. Nu-mi place că trebuie să mă aflu aici și să vorbesc despre cât de nesigură, murdară și dezgustătoare a devenit această capitală odată frumoasă, cu graffiti pe toate zidurile.”

Mai târziu, în cadrul conferinței de presă, Trump a declarat: „Mergem în Rusia. Va fi un eveniment important”.

Dar, spre final, a spus: „Mi s-a părut foarte respectuos faptul că președintele Rusiei vine în țara noastră, în loc să mergem noi în țara lui sau chiar într-o țară terță”.

După ce fostul președinte american Joe Biden l-a prezentat din greșeală pe Volodimir Zelenski ca fiind „Vladimir Putin”, înainte de a se corecta rapid, republicanii l-au descris pe predecesorul lui Trump ca fiind „total nepotrivit pentru această funcție”.

„Nu depinde de mine să închei un acord”

Donald Trump a insistat că se va întâlni vineri cu Vladimir Putin pentru a discuta parametrii unui acord de pace înainte de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.

„Nu voi încheia un acord. Nu este treaba mea să închei un acord. Cred că acordul trebuie încheiat pentru ambele părți”, le-a spus Trump jurnaliștilor de la Casa Albă.

El a reiterat că ar dori ca la următoarea întâlnire să participe atât Putin, cât și Zelenski.

Donald Trump, care promisese să rezolve conflictul din Ucraina în termen de 24 de ore de la revenirea lui la Casa Albă, a arătat o nerăbdare crescândă în ultima perioadă, pe măsură ce Rusia și-a intensificat bombardamentele asupra Ucrainei în ultimele luni.

Ucraina se teme că întrevederea între Putin și Trump, prevăzută până acum fără participarea lui Zelenski, ar putea duce la un acord care ar obliga-o să cedeze părți din teritoriul său Rusiei.

Zelenski: „Concesiile” față de Rusia nu o vor convinge să oprească războiul

De altfel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că orice concesii față de Rusia nu o vor convinge să înceteze luptele în Ucraina și a subliniat că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului, au relatat anterior Reuters și AFP.

„Rusia prelungește războiul și, prin urmare, este nevoie de o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească masacrele și, prin urmare, nu trebuie să primească niciun fel de recompense sau beneficii. Și aceasta nu este doar o poziție morală, este o poziție rațională”, a scris Zelenski pe rețeaua X, înaintea summitului programat vineri între Putin și Trump, în Alaska.

„Concesiile nu conving un criminal”, a adăugat Zelenski.

Miniștrii de externe din țările UE urmau să participe luni la o reuniune de urgență, prin videoconferință, pentru a ajunge la o poziție comună înaintea întâlnirii prevăzute dintre Trump și Putin, pe fondul temerilor legate de un acord privind Ucraina în detrimentul Kievului, notează Agerpres.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat că orice acord între Statele Unite și Rusia „ trebuie să includă Ucraina și UE”, deoarece „este o chestiune de securitate pentru Ucraina și pentru întreaga Europă”.