Trump nu se teme de vreo amenințare AI pentru omenire, ci ca SUA să nu piardă cursa în fața Chinei. „Atfel, vom ajunge într-o poziţie foarte proastă”

Preşedintele american Donald Trump a respins avertismentele potrivit cărora inteligența artificială (AI) ar putea reprezenta o ameninţare existenţială pentru omenire, într-un moment în care mai mulți cercetători şi angajaţi ai OpenAI şi Anthropic cer încetinirea dezvoltării celor mai avansate sisteme AI.

Întrebat dacă este îngrijorat că inteligenţa artificială ar putea duce la dispariţia omenirii, Donald Trump a răspuns: „Nu, nu am nicio astfel de îngrijorare”.

Preşedintele american a indicat în schimb competiţia tehnologică dintre SUA şi China drept principalul risc, relatează vineri postul CNBC, citat de News.ro.

„Mă îngrijorează faptul că, dacă nu câştigăm cursa AI, vom ajunge într-o poziţie foarte proastă”, a spus Trump joi. El a susţinut că Statele Unite se află în prezent cu aproximativ un an înaintea Chinei, un avans pe care îl consideră important.

Competiţia dintre cele două mari economii s-a intensificat pe măsură ce modelele AI dezvoltate în China au devenit mai performante şi sunt adoptate pe scară tot mai largă la nivel internaţional.

Cercetători din interiorul industriei cer încetinirea dezvoltării AI

Declaraţiile lui Donald Trump vin după ce mai mulţi specialişti de la OpenAI şi Anthropic au început să avertizeze public asupra ritmului accelerat în care evoluează tehnologia.

Cercetătorul Anthropic Jacob Coxon şi-a anunţat marţi demisia, acuzând Anthropic şi OpenAI că „se joacă cu vieţile noastre”. El a susţinut că inclusiv unii dintre cei care dezvoltă aceste tehnologii cred că AI ar putea ajunge să „ne omoare pe toţi până la sfârşitul deceniului”.

Una dintre principalele temeri priveşte auto-îmbunătăţirea recursivă (RSI), scenariul în care sistemele AI ar deveni capabile să contribuie tot mai mult la îmbunătăţirea propriilor performanţe, accelerându-şi astfel dezvoltarea.

„Este greu de exagerat cât de periculos este să ne îndreptăm în viteză către RSI”, a avertizat Jasmine Wang, cercetătoare OpenAI specializată în alinierea AI.

Jakub Pachocki, cercetătorul-şef al OpenAI, a afirmat la rândul său că se aşteaptă ca ritmul progreselor AI să poată continua până la atingerea auto-îmbunătăţirii recursive.

„Sunt îngrijorat că nimeni nu este pregătit pentru consecinţele unei creşteri rapide şi continue a inteligenţei maşinilor”, a avertizat Pachocki.

Presiunea pentru reglementarea AI creşte și în Congresul SUA

Avertismentele au început să genereze reacţii şi la Washington, unde politicieni atât republicani, cât şi democraţi susţin o supraveghere mai strictă a sistemelor AI avansate.

Republicanul Jay Obernolte şi democrata Lori Trahan au anunţat în iulie planuri pentru FRONTIER Act, un proiect care urmăreşte crearea unui cadru de reglementare pentru implementarea modelelor AI avansate.

Separat, senatorul Bernie Sanders şi reprezentantul Greg Casar au prezentat în septembrie Ban Artificial Superintelligence Act, care ar suspenda temporar dezvoltarea inteligenţei artificiale foarte avansate până când guvernul federal stabileşte norme de siguranţă.

„Cercetătorii în siguranţă digitală demisionează, modele AI puternice scapă din laboratoarele lor, iar companiile continuă cursa oricum”, a avertizat Trahan. „Este de mult timpul ca Congresul să nu mai stea pe margine şi să-şi facă treaba”.