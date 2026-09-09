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Actualitate

„Oamenii care construiesc AI cred sincer că aceasta ne-ar putea ucide pe toți”: Demisie dramatică în Silicon Valley

Sebastian Jucan
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„Nicio altă activitate umană nu prezintă acest nivel de pericol”, a declarat într-un mesaj publicat pe rețeaua „X” Jacob Coxon, un fost cercetător al companiei de inteligență artificială Anthropic, el avertizând că startup-urile precum fostul său angajator sunt mai preocupate de dezvoltarea cât mai rapidă a unor modele AI, în detrimentul siguranței.

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